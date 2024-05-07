В Беларуси теперь можно платить смарт-часами Huawei

Компания Huawei расширила список устройств, c помощью которых можно осуществлять бесконтактную оплату в Беларуси. Пользователи смарт-часов получили поддержку сервиса Huawei Pay, который доступен держателям карточек UnionPay Беларусбанка.

Ранее сервис Huawei Pay в Беларуси работал только на смартфонах. Теперь же технологией бесконтактной оплаты могут воспользоваться и владельцы смарт-часов Huawei Watch GT 4. Для этого на наручном гаджете нужно привязать банковскую карту UnionPay к приложению «Кошелёк HUAWEI». Далее с его помощью можно оплачивать товары и услуги за доли секунды, просто приложив запястье к платежному терминалу.

Чтобы привязать банковскую карту к носимому устройству необходимо скачать на смартфон или обновить до последней версии приложение «Huawei Health» (Здоровье). Через него же смарт-часы подключаются к телефону. Здесь в разделе «Устройства» нужно найти имя подключенного устройства, перейти в «Кошелёк» и затем просто следовать инструкциям. Если банковская карта привязывается впервые, то система попросит установить PIN-код на экране смарт-часов для подтверждения платежей.

Для проведения оплаты достаточно активировать необходимую карту на умных часах и приложить их к терминалу. Можно просто поместить Huawei Watch GT 4 рядом со считывающим устройством, и тогда на экране наручного гаджета появится список доступных банковских карт. А если выбрать одну из них качестве основной для оплаты по умолчанию, то она отобразится на дисплее автоматически.

Все проводимые транзакции полностью безопасны. Сервис Huawei Pay не хранит реквизиты карточки на устройстве и не делится ими при совершении платежей. Для сохранения конфиденциальности используются токены – цифровые коды, которые передаются в зашифрованном виде. Каждая оплата подтверждается пин-кодом, а

во время проведения платежа не обязательно, чтобы смарт-часы были подключены к интернету.

Сервис Huawei Pay позволяет проводить быстрые платежи с помощью мобильных устройств во многих странах. В Беларуси он сейчас доступен на смартфонах Huawei с чипом NFC и под управлением фирменной оболочки EMUI 12 или выше, а также на смарт-часах Huawei Watch GT 4. Карточку UnionPay с поддержкой Huawei Pay можно оформить в Беларусбанке.