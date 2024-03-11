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Женщины у руля: портрет успешных леди-боссов

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Женщины у руля: портрет успешных леди-боссов

За дверью 8 Марта маячит весна, а значит, самое время поздравить прекрасную половину человечества с их праздником. Особые поздравления заслуживают деловые женщины, которые ломают стереотипы и покоряют вершины бизнес-олимпа.

По данным Белстата, в Беларуси каждый второй руководитель (49,5%) в возрасте от 20 до 49 лет – женщина. Причем у 60% из них есть дети, что делает их достижения еще более впечатляющими. Средний возраст современной белорусской бизнес-леди – 42,1 года. Многие из них (22%) проживают в Минске, еще 15,7% – в Минской области.

Статистика показывает, что на 1 165 женщин в стране приходится 1 000 мужчин. При этом почти половина (42%) представительниц прекрасного пола имеют высшее образование. Наиболее популярными сферами деятельности для белорусок являются здравоохранение и социальные услуги (84% работающих), образование (83,7%) и финансы со страхованием (77,3%). Реже всего женщины выбирают карьеру в горнодобывающей промышленности (19,8%) и строительстве (14,1%).

Поздравляем всех успешных бизнес-леди с наступающим праздником 8 Марта! Пусть ваши амбиции не знают границ, а цели всегда покоряются. Вдохновляйте других женщин своим примером и не бойтесь брать на себя ответственность руководителя!

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