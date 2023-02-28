Минфин выплатил очередной купон по двум выпускам евробондов в рублях

Всего на спецсчет в Беларусбанке переведена сумма, эквивалентная 38,6 млн долларов. Получить деньги с этого счета инвесторы могут после предъявлении заявки и прохождении процедуры верификации.

24 февраля 2023 г. Министерство финансов произвело очередную выплату процентного дохода по долларовым евробондам и опять в белорусской валюте. Объявлено о расчетах по двум выпускам: Belarus-2026 в размере 14,7 млн долларов и Belarus-2031 - 23,9 млн.

Белорусские рубли в эквиваленте переведены на спецсчет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк», в соответствии с постановлением Совета Министров и Национального банка от 6 апреля 2022 г. № 212/10 «О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств».

В Минфине сообщают, что доступ к этим средствам есть у официального платежного агента - «Citibank N.A. London Branch», который может произвести из них расчеты с держателями белорусских еврооблигаций. Либо - сами владельцы облигаций могут получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации. Эта процедура прописана в постановлении Совмина и Нацбанка от 26 сентября 2022 г. №643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».

Как говорится в официальном сообщении, «указанный порядок исполнения обязательств по еврооблигациям применяется по причине действующих санкционных ограничений, в том числе в отношении Национального банка как финансового агента Правительства Республики Беларусь, а также сохраняющейся невозможности западной инфраструктуры обеспечивать доведение выплат до всех держателей еврооблигаций».

Как известно, летом прошлого года, после того как западные Центробанки ограничили финансовые операции с белорусскими бумагами (как сами отдельные платежи, так и перевод купонных выплат некоторым держателям этих бумаг, попавшим под санкции), в Беларуси приняли решение о переходе на расчеты в национальной валюте. Первая выплата процентов по долларовым еврооблигациям в рублях была произведена 29 июня 2022 г.

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