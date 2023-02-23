С первой попытки Минфин не смог разместить новые выпуски гособлигаций

Хотя доходность по ним предлагается более высокая, чем в России, на торгах удалось продать около 28% выпуска в долларах США и 32% - в российских рублях. Теперь оставшиеся бумаги будут торговаться в свободном доступе на БВФБ.

Министерство финансов 14 февраля провело два аукциона на Белорусской валютно-фондовой бирже по продаже государственных ценных бумаг. На торги были выставлены два выпуска гособлигаций: №297 в российских рублях на общую сумму 5 млрд росс. руб. и №298 в долларах США на 30 млн долларов.

Доходность по этим выпускам предлагается более высокая чем на российском рынке. Так, постоянный доход по трехлетним валютным бондам составляет 3,9% годовых, а по рублевым на тот же срок - 11%. Для сравнения: средняя доходность 3-летних российских рублевых гособлигаций в феврале оценивалась в 9%.

Тем не менее, на аукционе из общего объема эмиссии ценных бумаг в 30 млн долл. было продано только 8,347 млн, а из выпуска в 5 млрд росс. руб. инвесторы приобрели всего 1,6 млрд. Для сравнения: в декабре 2022-го Минфину удалось разместить так называемые «зеленые» гособлигации на 5 млрд росс. руб. всего за одни торги.

Теперь оставшиеся объемы этих бумаг будут торговаться на БВФБ в свободном режиме без аукциона. Период доразмещения установлен с 20 февраля по 28 июля 2023 г.

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