Нацбанк снова снизил ставку рефинансирования

Одновременно регулятор уменьшил расчетные величины стандартного риска по новым кредитам. Это означает продолжение курса на удешевление кредитов.

В Беларуси ставка рефинансирования с 1 марта снизится с 11,5 до 11% годовых, ставка по кредиту овернайт - с 12,5 до 12%, а ставка по депозиту овернайт - с 10,5 до 10%, сообщает Управление информации и общественных связей Национального банка.

Как говорится в официальном пресс-релизе, такое решение принято Нацбанком с учетом снижения темпов инфляции, которая в годовом исчислении в январе 2023 года составила 12% (в декабре 2022 г. - 12,8%). Кроме того, хотя сберегательный процесс в стране «остается сдержанным», приток рублевых средств населения в банки сохраняется.

Конечно, само по себе снижение СР всего на 0,5% кардинально не может повлиять на рынок. Но если учесть, что за полтора месяца это уже второе ее понижение, то становится очевидным, что регулятор подает сигнал рынку о том, что в экономике все более или менее спокойно, и кредиты могут дешеветь.

Тем более, что с 1 марта в стране в очередной раз уменьшено значение расчетных величин стандартного риска по новым кредитам: для юрлиц - на 0,24 п.п. до 12,58%, а для физлиц - на 0,83 п.п. до 16,31%. Напомним, что этот показатель является рекомендованным «потолком» для коммерческих банков при заключении новых кредитных договоров с клиентами, и он снижается в Беларуси с октября 2022 года.

Нужно сказать, что Национальный банк отдает себе отчет и в рисках, которые возникают при снижении стоимости денег. В частности, в пресс-релизе отмечается, что в стране имеет место «ускоренный рост ликвидной составляющей денежной массы, что может отразиться на динамике замедления инфляции».

Действительно, широкая денежная масса, включающая наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на счетах в банках, на 1 января 2023 года составила более 61 млрд рублей. Всего за месяц (с 1 декабря 2022-го) она увеличилась на 10,5%. А количество наличных в обороте за последний месяц прошлого года выросло на 7,4%.

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