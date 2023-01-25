С 23 января ставка рефинансирования снизится до 11,5% годовых

Такое решение было принято Правлением Национального банка Беларуси на основании «устойчивого замедления инфляции» и снижения инфляционных ожиданий.

18 января Правление Национального банка приняло решение о снижении с 23.01. ставки рефинансирования на 50 базисных пунктов - с 12 до 11,5% годовых. Ставка по кредиту овернайт соответственно снизится с 13 до 12,5% годовых, а по депозиту овернайт - с 11 до 10,5%. Об этом сообщили в Управлении информации и общественных связей финансового регулятора.

В последний раз размер СР менялся в Беларуси 1 марта 2022 г., когда этот индикатор был повышен очень значительно (с 9,25 до 12%) в связи со всплеском инфляции и резким снижением курса национальной валюты. С тех пор, несмотря на относительную стабильность на валютном рынке и коррекцию индекса потребительских цен, Нацбанк СР не менял. Зато вернулся к использованию индекса расчетной величины стандартного риска и другим мерам стимулирования снижения кредитных ставок.

Как отмечается в официальном пресс-релизе, «в декабре 2022 г. годовой прирост потребительских цен составил 12,8%, агрегированный показатель трендовой инфляции - 10,2% годовых. Такая динамика потребительских цен положительно отражается на инфляционных ожиданиях экономических агентов. В соответствии с результатами опросов ожидаемая населением в следующие 12 месяцев инфляция в декабре 2022 г. уменьшилась до 12,6% с 14% в сентябре 2022 г.».

Таким образом, регулятор принял решение по снижению ключевой ставки, основываясь на ожиданиях дальнейшего замедления инфляции. Насколько эти ожидания соответствуют реальному положению дел - сложно сказать однозначно. Но буквально на днях аналитики Евразийского банка развития опубликовали прогноз, в котором утверждают, что в начале 2023 г. годовая инфляция в Беларуси продолжит снижаться в силу эффектов сохраняющегося контроля за ценами, сдержанного потребительского спроса и коррекционного укрепления белорусского рубля к российскому. А к лету уровень ИПЦ может вообще временно опуститься ниже 4% годовых. Правда, к концу года в ЕАБР прогнозируют новое ускорение роста цен «из-за ослабления дезинфляционного влияния внутреннего спроса и ценового регулирования».

Разумеется, это «базовый» прогноз, не учитывающий каких-либо экстраординарных событий - например, резких колебаний на валютных рынках РФ и РБ, новых экономических санкций или других неучтенных факторов. Поэтому, вероятно, Национальный банк пока снизил СР только на полпроцента, чтобы посмотреть на развитие ситуации. В сообщении говорится, что следующие решения по ставке рефинансирования регулятор будет принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

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