Ставка по новым кредитам для бизнеса упала ниже 10%

Заимствования для юрлиц на срок до 1 года в декабре подешевели до 9,52%, более года - до 10,02%. С февраля Нацбанк в очередной раз изменил расчетную величину стандартного риска. Это значит, что ставки по кредитам продолжат снижаться.

По данным Национального банка, за последний месяц 2022 года средние ставки по новым кредитам для бизнеса снизились до 9,52% - на срок до 1 года и до 10,02% - более года. За IV квартал новые заимствования для юрлиц подешевели почти на 4%. И судя по тому, что регулятор с 1 февраля в очередной раз снизил значение РВСР (расчетной величины стандартного риска), кредиты в рублях будут дешеветь и дальше.

С 1 февраля 2023 г. РВСР для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных) составит 12,82%, что почти на один процентный пункт ниже, чем в январе (13,77%). Снижать РВСР Нацбанк начал еще осенью - в сентябре этот показатель для корпоративных клиентов был на уровне 20,8%. Напомним, что расчетная величина стандартного риска является рекомендованным «потолком» для коммерческих банков при заключении новых кредитных договоров с клиентами. При его превышении регулятор автоматически увеличивает требования к достаточности капитала, формированию резервов и др., что делает такие кредиты невыгодными для банков.

Параллельно с кредитами для бизнеса дешевеют и заимствования физлиц. В декабре средняя ставка по новым кредитам для них на срок до 1 года составила 11,62%, а по более длительным договорам - 10,8%. В сентябре соответственно - 12,18 и 12,81%. Значение РВСР для новых кредитных договоров с физлицами с 1 февраля установлено в размере 17,14%. Для сравнения: в январе 2023 г. - 18,24%, а в сентябре 2022-го - 23,33%.

Таким образом, Нацбанк продолжает политику на снижение стоимости рублевых заимствований. Напомним, что с 23 января в Беларуси на 50 базисных пунктов была уменьшена ставка рефинансирования, а РВСР падает уже пятый месяц подряд. Насколько этот тренд является долгосрочным, будет, наверное, зависеть в основном от внешних факторов: ситуации с экспортом и устойчивости курса национальной валюты. Пока же можно заметить, что средние ставки по новым кредитам в декабре оказались ниже официальной годовой инфляции, которая по итогам 2022 г. составляла 12,8%.

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