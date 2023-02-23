В БАА не рискнули дать официальный прогноз по авторынку на 2023 год

Как говорят официальные дилеры, ситуация продолжает оставаться крайне неопределенной. В прошлом году продажи новых автомобилей рухнули до 10-летнего минимума. А в январе 2023-го - на 67% к январю-2022.

21 февраля в Минске прошла пресс-конференция Автомобильной ассоциации БАА, где были озвучены уточненные цифры по авторынку за прошлый год и тенденции, которые на нем наблюдаются сейчас. Главная цифра: в 2022 году официальные дилеры смогли продать 17 234 автомобиля (из них около 14% - легкие коммерческие). Это самый низкий показатель с 2012 года.

Как невесело шутят участники рынка: статистика сейчас показывает не кто больше продал, а кто меньше упал. Реально продажи обвалились у всех, за исключением Mitsubishi. Но там слишком небольшие объемы, так что это исключение подтверждает правило. При этом многие компании торговали только в первом квартале, а к концу прошлого года более или менее активно работающих дилеров осталось всего 11. Так что пока, по крайней мере, в БАА отказались сделать официальный прогноз по продажам в 2023 году.

Объемы обвалились во всех без исключения сегментах рынка. Например, в классе В - на 68%, D - на 59%, F - на 77% (продано всего 12 машин!), Е - на 46%, и то благодаря лишь Audi, на которую приходится 81 из 125 проданных авто в этом классе (кстати, этот дилер - единственный в РБ, кто возит машины из-за пределов СНГ). Класс С - вообще скатился к нулю, а в разных сегментах SUV (кроссоверы) - от минус 55 до 80% и т.д.

По стране ввоза явно преобладает Россия (80%). Еще 16% продает белорусский производитель Geely, и только 4% попадают в Беларусь из-за пределов ЕАЭС. При этом рынок постепенно «захватывают» китайские модели, которые также ввозятся через Россию. Например, в январе 2023-го их доля достигла в стране достигла почти 80%!

«С долей 72% по-прежнему доминирует марка Geely отечественного производства. Марочное предложение на рынке сократилось до 11 брендов, модельное составляет всего 34 позиции, что в 4 раза меньше показателя годичной давности. При этом 14 из 34 моделей представлены китайскими марками, а совокупная доля проданных в январе китайских легковых автомобилей составила 78%», - прокомментировал итоги первого месяца нового года Директор ООО «Автоцентр на МКАД», Председатель правления БАА Сергей Варивода.

Единственный сегмент, который пока демонстрирует какой-то рост, это электромобили. В прошлом году их продажи в Беларуси увеличились на 28%. Лидеры продаж здесь: Geely Geometry C, Audi e-tron и Porsche Taycan. Но объемы в этом классе пока незначительны, чтобы как-то повлиять на общую динамику.

Лидерами по совокупным продажам на рынке в прошлом году стали: Geely (4 355 новых автомобилей), LADA (3 782) и Kia (1 482). БАА также озвучила итоги конкурса «Автомобиль года - 2022», в котором победителя определяли самые популярные модели двухступенчатым голосованием: сначала – среди рядовых потребителей, а затем - специалистов и журналистов. Первое место в результате досталось Geely Atlas Pro, 2-е - Kia Sorento, 3-е - Volkswagen Touareg.

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