В Беларуси упростили требования к ввозу легковых автомобилей

Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок российских машин с пониженными стандартами по безопасности и комплектации, а также расширить так называемый «параллельный импорт».

Новые правила утверждены Постановлением Совета Министров от 30 января 2023 года №73, которым внесены изменения в постановление от 8 июля 2022 г. №452 «Об утверждении Положения о временных требованиях и порядке проведения оценки соответствия отдельных колесных транспортных средств». Они предусматривают: легализацию ввоза и продажи на территории страны продукции российского автопрома, произведенной по пониженным техническим стандартам в части комплектации, безопасности и оснащения, упрощение импорта малых партий легковых авто из-за пределов ЕАЭС, а также продление на год режима введенных в прошлом году национальных стандартов при производстве автотранспорта.

Наиболее важным из изменений, по мнению экспертов Автомобильной ассоциации «БАА», является упрощению правил допуска на белорусский рынок транспортных средств и шасси, произведенных в Российской Федерации. В частности, теперь в Беларуси смогут официально продаваться автомобили, произведенные в соответствии с национальными российскими требованиями. Сегодня оценка соответствия транспортных средств, массово производимых основными автозаводами Российской Федерации, производится в особом порядке с выдачей заключения об оценке типа транспортного средства.

Ранее такие автомобили могли эксплуатироваться в Беларуси (т.е. осуществлять движение по дорогам), но наши дилеры ими не торговали, так как эти машины не соответствовали белорусским нормам. Поэтому дилеры тех же Lada или УАЗ не ввозили к нам многие модели. Как считает Председатель правления БАА Сергей Варивода, «решение правительства позволит существенно нарастить предложение на рынке новых транспортных средств, в том числе легковых автомобилей, что благоприятно скажется на конкурентной среде в отрасли, создаст дополнительный дефляционный эффект, расширит выбор для потребителя».

Напомним, что в прошлом году сокращение предложения на белорусском рынке одновременно со снижением спроса привело к тому, что лидером продаж впервые стал белорусско-китайский бренд Geely. По итогам 2022 года было продано 4 355 авто этой марки, Lada продала в Беларуси 3 782 автомобиля, Kia - 1 462.

Второе важное изменение, упомянутое в документе - упрощение процедуры оценки соответствия ввозимых юридическими лицами из-за пределов ЕАЭС единичных транспортных средств. По сути речь идет о том самом «параллельном импорте», когда выпуск в обращение партий таких автомобилей будет возможен при наличии заключения об оценке единичного транспортного средства.

Кроме того, постановление №73 продляет на год, т.е. до 1 февраля 2024 года, установленные постановлением от 8 июля 2022 г. №452 упрощенные требования, применяемые в отношении отдельных колесных транспортных средств и шасси категорий M, N и O, изготовленных на территории Республики Беларусь, порядок применения этих требований, а также процедуры оценки соответствия таких транспортных средств.

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