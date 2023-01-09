Продажи новых автомобилей в 2022 году упали почти в три раза

Объем рынка сокращается в Беларуси уже третий год подряд. В этот раз по количеству проданных официальными дилерами машин он составил менее 37% от крайне неудачного 2021 года.

По данным Белорусской Автомобильной Ассоциации (БАА), хотя в декабре белорусский рынок показал относительный рост к ноябрю на 82% (было продано 1 683 единицы легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта), это все-таки оказалось на 62% меньше, чем в декабре 2021 года (4 372 автомобиля).

В целом за 2022 год дилерами было продано 17 234 автомобиля, из них легковых - 14 843. Это менее 37% от считавшегося крайне неудачным 2021-го, когда белорусы приобрели 46 837 новых легковых и коммерческих машин. Фактически продажи на авторынке падают уже третий год. В 2021-м они сократились на 6 тысяч авто к 2020-му, и на 18 тысяч - к рекордному по объемам продаж 2019 году.

Что касается лидеров среди автопроизводителей, то по итогам года их тройка на белорусском рынке выглядит следующим образом: Geely - 4 355 авто, Lada - 3 782, Kia - 1 462. Причем, Geely обеспечила себе первую строчку в этом рейтинге за счет успешной реализации в последние два месяца. Только за декабрь в Беларуси было продано 1 158 автомобилей данной марки, что является для нее рекордным показателем.

- Все последние годы большая часть белорусского авторынка формировалась за счет автомобилей российского производства. В 2022 году, учитывая уход ведущих мировых брендов с российского рынка и заморозку производства популярных моделей, собираемых в России, белорусские дилеры решали вопрос с формированием новой модельной линейки и перенаправлением поставок. Этот процесс будет продолжаться и в 2023 г., и результаты каждой из марок, представленных в Беларуси, будут во многом зависеть от того, как быстро и безболезненно смогут представители белорусского автобизнеса организовать поставку таких моделей, - так прокомментировал итоги года член правления БАА, управляющий ООО «АВТОПРОМСЕРВИС», Андрей ТКАЧЕВ.

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