По сравнению с прошлым годом продажи новых автомобилей сократились в 20 раз

Фактически на рынке остались только китайские и российские производители. У остальных дилеров реализация упала почти до нуля.

В октябре в Беларуси было продано всего 452 новых легковых автомобиля. Казалось бы, падать дальше некуда, но в ноябре, по сравнению с ноябрем 2021 года, объем продаж на рынке упал в 20 раз! Об этом сообщает Автомобильная ассоциация «БАА».

Кое как рынок еще держится благодаря Geely, где второй месяц подряд наращивают производство и даже достигли рекордного для себя объема продаж. В результате в ноябре на долю этого бренда пришлось 81% автомобильного рынка легковых автомобилей Беларуси. По итогам 11 месяцев 2022 г. Geely имеет 3 197 проданных автомобилей, и уже практически догнала лидера - марку LADA (3 698 авто). Что касается остальных автомобильных брендов, то в ноябре они снизили объемы к октябрю еще на 40%, и как отмечается в пресс-релизе БАА, их продажи «стремятся к нулю».

- В ноябре по сравнению с октябрем продажи новых легковых автомобилей в Беларуси немного увеличились, но только благодаря резкому скачку продаж одного брэнда - Geely, - прокомментировал итоги месяца член Правления БАА Александр Стельмах. - Совокупный же объем продаж всех остальных брэндов значительно снизился по сравнению с предыдущим месяцем. Наблюдается постепенное, но значительное сокращение предложения автомобилей бюджетного сегмента по сравнению с началом года, что и является одним из ключевых фактором снижения объемов продаж по рынку. С учетом большого роста цен на новые автомобили по сравнению с 2021 годом для стимулирования покупательской активности необходимо привлекательное кредитное и лизинговое предложение.

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