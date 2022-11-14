Доля китайских брендов на авторынке Беларуси достигла 62%

Продажи новых машин в октябре незначительно выросли. Это произошло в основном благодаря увеличению объемов реализации автомобилей Geely.

Белорусский рынок новых легковых автомобилей в октябре 2022 года показал незначительный прирост по сравнению с сентябрем, сообщают в Белорусской Автомобильной Ассоциации (БАА). За месяц было продано 452 легковых автомобиля, что немного больше, чем месяц назад (374 авто), но на 86% меньше, чем в октябре 2021 года.

В БАА отмечают, что небольшое увеличение продаж стало возможным благодаря росту объемов реализации автомобилей марки Geely и других китайских брендов, доля которых на рынке достигла 62%. При этом объемы продаж других автопроизводителей продолжают сокращаться. У большинства дилеров они упали по сравнению с предыдущим годом в среднем на 95%. По итогам 10 месяцев 2022 г. лидером на рынке остается LADA - 3 631 проданных в текущем году автомобилей.

Как прокомментировал ситуацию член Правления БАА, директор СЗАО «БелДЖИ» Геннадий Свидерский, аналогичная картина наблюдается и на российском рынке. При этом цены на автомобили не повышаются, начиная с мая, а по некоторым маркам даже уменьшились. В Ассоциации считают, что главной проблемой, которая тормозит рост продаж дилеров, является ограниченное предложение - короткий модельный ряд и нередко длительные сроки ожидания заказанных клиентами машин.

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