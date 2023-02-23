Новый виток транзитного конфликта с Польшей набирает обороты

С 21 февраля польское правительство полностью закрыло свою границу для фур, зарегистрированных в нашей стране. Это стало ответом на ограничения для польских перевозчиков, ранее введенные белорусской стороной.

Польская пограничная служба уведомила белорусских коллег о том, что с 21:00 21 февраля полностью прекращает пропуск через границу в пункте пропуска Кукурыки белорусских грузовых автомобилей. Поскольку этот пункт пропуска являлся единственным для такого рода транзита, то фактически теперь дорога в ЕС и обратно для белорусских фур возможна только через границы Литвы и Латвии. Об этом сообщил официальный ТГ-канал Минтранса Беларуси.

Теперь пересечение польско-белорусской границы будет возможно только для грузовиков, зарегистрированных в государствах-членах ЕС и в Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). Для легковых автомобилей между двумя странами остался только один действующий погранпереход Брест-Тересполь. В Польше сообщают, что ограничения продлятся до тех пор, «пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков».

Напомним, что с 10 февраля Польша закрыла автодорожный пункт пропуска Бобровники-Берестовица. После этого белорусский Совмин объявил об ответной мере, в соответствии с которой движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в соседней стране, должно осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок государственной границы.

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