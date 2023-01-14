Перевозчикам ЕАЭС разрешат каботажные перевозки в России. Но только с 2025 года

Белорусский Минтранс и БАМАП добивались этого несколько лет и ожидали, что решение вступит в силу раньше. Однако российские компании пролоббировали более длительный срок запрета.

Программа либерализации каботажных грузоперевозок в ЕАЭС была принята еще в 2015 году. Планировалось, что она будет реализовываться поэтапно, и к 2019-му году каботажные перевозки, хоть и в ограниченном объеме (одна доставка и только по территории определенных районов), должны были заработать. Но так и не заработали. В чем важность этого проекта? В том, например, что белорусские или казахстанские фуры, доставившие международный груз в Россию, могли бы на обратном пути сделать попутную загрузку от российского отправителя к российскому получателю и частично окупить затраты на пробег «порожняка». Теперь принято окончательное решение: каботаж в ЕАЭС стартует с 1 марта 2025 г., сообщает пресс-служба БАМАП.

29 декабря 2022 г. в РФ был принят Федеральный закон №627-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» и статью 31 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта». Этот документ разрешает с 1 марта 2025 г. перевозчикам, зарегистрированным в государствах - членах ЕАЭС, выполнение на территории Российской Федерации каботажных автомобильных перевозок грузов.

Столь длительная отсрочка вступления разрешения в силу объясняется российской стороной необходимостью разработки правительством РФ правил и условий осуществления таких перевозок. В реальности же, скорее всего, это решение пролоббировали российские транспортники, которые активно выступали против принятия закона. Так, председатель «Объединения перевозчиков России» (ОПР) Сергей Владимиров недавно заявлял: «У нас для своих перевозчиков работы нет, мы останемся совсем без работы». А президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин говорил журналистам, что так как в странах ЕАЭС стоимость топлива, а также размер налогов, акцизов и других сборов с перевозчиков ниже, чем в России, они будут демпинговать, лишая заказов российские компании.

Кроме того, что закон реально заработает только спустя два года, он еще и содержит много ограничений. В частности, им допускается осуществление на одном и том же транспортном средстве не более трех последовательных каботажных автомобильных перевозок грузов между пунктами, расположенными на территории России. Причем, это возможно только после завершения транспортным средством из страны ЕАЭС международной автомобильной перевозки грузов (т.е. после доставки груза на территорию РФ), при условии, что транспортное средство прибыло на территорию России груженым. А последняя каботажная разгрузка должна быть произведена в течение семи календарных дней со дня завершения международной перевозки. Это значительно сужает возможности поиска попутных грузов для иностранного транспорта.

Но и это еще не все. Для выполнения каботажной перевозки необходимо подтверждение со стороны Ространснадзора. То есть, прежде чем взять груз, возвращаясь домой, перевозчик из страны ЕАЭС должен будет уведомить об этом Ространснадзор и получить от него разрешение, которое выдается в течение 24 часов с момента получения запроса. К запросу придется приложить международную товарно-транспортную накладную, подтверждающую доставку груза на территорию России, и сведения о каботажной перевозке (грузоотправитель, грузополучатель, место и дата погрузки и разгрузки, наименование груза, его масса и т.п.). А также доказать логистическую последовательность каботажной перевозки - что она является попутной к месту следующей загрузки или к возвращению на территорию страны регистрации.

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