В Беларуси разрешили продавать некоторые товары не на бирже, а напрямую

Речь идет о молочной продукции - сырах, нежирном сгущенном молоке и сливочном масле в потребительской упаковке.

Довольно неожиданное решение с учетом расширения практики торговли через биржу принято белорусским правительством 8 февраля. В соответствии с постановлением Совмина №110, которым вносятся изменения в постановление №714 от 16 июня 2004 г., исключена обязанность заключения на биржевых торгах сделок со сгущенным и сухим обезжиренным молоком и сливочным маслом, расфасованным в потребительскую упаковку, а также при реализации на экспорт сыров.

В частности, теперь, работать через биржу необходимо только тогда, если молоко реализуется в первичных заводских упаковках нетто-массой более 2,5 кг, а сливочное масло - более 1 кг. Что касается позиции «сыры прочие» (п. 7 приложения 1 к постановлению №714 от 16 июня 2004 г.), то она вообще исключена из документа.

Кроме того, разъясняется, что при использовании внебиржевой схемы реализации сельскохозяйственной продукции, предусмотренной постановлением №714, такая торговля должна осуществляться по цене - не ниже заявленной на биржевых торгах, а также на условиях, заявленных на биржевых торгах. Вероятно, таким образом правительство пытается предотвратить практику занижения отпускных цен при заключении внебиржевых сделок.

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