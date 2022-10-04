Начата подготовка к созданию общего биржевого рынка ЕАЭС

Предполагается, что свободный допуск профучастников всех стран Союза к торгам по единым правилам позволит увеличить обороты биржевой торговли и сгладить колебания цен на ряд товаров. Но пока предложения России и Беларуси по этому поводу отличаются.

Евразийская экономическая комиссия опубликовала доклад с предложениями по формированию общего биржевого рынка товаров в Евразийском экономическом союзе. Изложенные в нем механизмы станут основой для выработки нормативной базы с целью регулирования общего биржевого товарного рынка Союза, создание которого предусмотрено Стратегией-2025.

Документ содержит конкретные схемы работы общего биржевого рынка, механизмы определения перечня товаров и производных финансовых инструментов, а также способы расчета биржевых и внебиржевых индикаторов цен, которые, как и ожидалось, будут построены на опыте работы бирж в Европейском союзе. Как отмечают в ЕЭК, создание свободного биржевого рынка ЕАЭС позволит ликвидировать дефицит товаров в отдельных регионах и будет способствовать формированию единых цен на аналогичную продукцию в странах-членах объединения.

На сегодняшний момент обсуждаются две основных схемы организации совместной биржевой торговли, предложенные российскими и белорусскими экспертами. Они в целом похожи и основаны на сохранении независимости действующих бирж стран ЕАЭС путем придания им статуса организаторов торгов на общем биржевом рынке товаров.

Основным отличием этих схем является то, что Беларусь предлагает осуществлять торги на общем биржевом рынке товаров ЕАЭС путем подключения национальных бирж к общему торговому модулю системы электронных торгов на базе сервера независимого центра обработки данных. А российское предложение еще проще - разрешить взаимный допуск к участию в торгах на национальных биржах стран ЕАЭС всех участников торгов, работающих на биржах стран ЕАЭС.

В настоящее время взаимный доступ нерезидентов из государств-членов ЕАЭС на национальные биржи стран Союза на нормативном уровне уже обеспечен. Однако проблема в том, что в торгах на биржах других стран Союза участвует ограниченное число профучасников из государств-членов ЕАЭС, поскольку условия их доступа к торгам не очень выгодные. В результате основной объем сделок между нерезидентами осуществляется на внебиржевом рынке.

Как отмечается в докладе, в первую очередь к биржевым товарам, торгуемым на общем биржевом рынке Союза, планируется отнести: уголь, минеральные удобрения, растительное масло, сахар, шроты, жмыхи, черные металлы, стройматериалы, цемент, золото электроэнергию, газ, нефть, нефтепродукты и зерно.

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