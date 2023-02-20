Правительство приняло меры по ограничению роста цен на сельхозпродукцию

С этой целью вводятся ограничения на надбавки импортеров и предельные максимальные оптовые надбавки при поставках машин и оборудования, семян, кормовых добавок и препаратов для нужд АПК.

Рост цен в белорусском АПК в прошлом году побил все рекорды и оказался самым большим в этой отрасли в ЕАЭС. По итогам 2022 года цены на сельскохозяйственную продукцию в нашей стране выросли на 24,2%, сообщает Евразийская экономическая комиссия. Для сравнения: в Казахстане эта цифра составила 17,2%, Кыргызстане - 15,5%, Армении - 13,4%, России - 5,4%. По данным Белстата, за январь 2023-го цены на продтовары в Беларуси увеличились на 1,2%, что внесло основной вклад в годовой показатель инфляции (12% при прогнозных 7-8%).

Ограничить рост цен на сельхозпродукцию в правительстве решили привычным уже путем - регулированием цен поставщиков различных товаров для аграрной отрасли. В частности, на транспортные средства, оборудование, запчасти и т.п.; средства защиты растений и ветпрепараты; кормовые добавки; семена сельскохозяйственных растений; а также на шрот (жмых) подсолнечный, соевый и рапсовый, предназначенный на кормовые цели или для производства комбикормов.

Согласно постановлению Совета Министров от 9 февраля 2023 г. №114 «О временном регулировании цен», предельный максимальный норматив рентабельности производителей на данные товары, реализуемые на территории Республики Беларусь, устанавливается в размере 20%, «если иной размер не установлен Президентом Республики Беларусь». Предельные максимальные надбавки импортеров и предельные максимальные оптовые надбавки к отпускной цене производителя (импортера) устанавливаются, соответственно, в размере 25 и 20%.

В документе прописано, что «размер взимаемой оптовой надбавки не должен превышать размера предельной максимальной оптовой надбавки независимо от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации товаров». Импортерам придется также предоставить обоснование контрактной цены. Предполагается, что эти ограничения будут действовать до конца 2023 года.

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