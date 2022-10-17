Финансирование аграрной отрасли в текущем году увеличено на 358 млн рублей

Основные источники средств - кредиты банков, а также республиканский и местный бюджеты. Еще 3 млн рублей выделены на поддержку фермерских хозяйств.

Постановлением правительства №679 от 7 октября внесено несколько изменений в ранее принятые НПА, регулирующие вопросы финансовой поддержки сельского хозяйства. В результате объем финансирования госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы» (утверждена постановлением Совмина №59 от 1 февраля 2021 г.) увеличен на 358 млн рублей. Кроме того, в госпрограмме «Малое и среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы (утверждена постановлением правительства №56 от 29 января 2021 г.) дополнительно предусмотрены расходы в размере 3 млн рублей на поддержку фермерских хозяйств.

Любопытно, что на 358 млн увеличены расходы по аграрной программе не на несколько лет, а именно на текущий 2022-й. С чем это связано - судить сложно, особенно в свете большого урожая основных сельхозкультур, о котором говорили ранее в правительстве и Минсельхозпроде. Из дополнительных ресурсов основную часть выделят банки в виде кредитов, а также республиканский и местный бюджеты. Кроме того, на 1 млн рублей соответственно уменьшены (!) предполагаемые затраты по этой программе на три будущих года.

В конечном счете отечественный агросектор в текущем году сможет потратить в рамках госпрограммы около 55,333 млрд руб., а всего с 2021 по 2025 гг. - более 286,958 млрд. Впрочем, обольщаться этими цифрами не стоит, потому что из последней суммы в 2021-2025 гг. свыше 242,542 млрд сельхозпредприятия должны изыскать из собственных средств. То, что эта задача является трудновыполнимой, косвенно подтверждает нынешнее изменение объемов финансовой поддержки. Да и в самой госпрограмме указано, что на финансирование данных мероприятий «могут быть направлены средства из иных источников, не запрещенных законодательством».

Из новаций, принятых постановлением №679, можно отметить выделение 3 млн рублей на ближайшие три года на финансовую поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств. В документе говорится, что ежегодно на эти цели будет тратиться 1 млн руб. А получить эти средства могут фермерские хозяйства, «осуществляющие предпринимательскую деятельность по производству сельскохозяйственной продукции а также переработке, хранению, транспортировке и реализации, основанную на использовании земельного участка, предоставленного для этих целей в соответствии с законодательством об охране и использовании земель».

Ресурсы на эти цели будут выделяться в рамках государственной поддержки, оказываемой Белорусскому фонду финансовой поддержки предпринимателей за счет средств республиканского бюджета. Впрочем, сумма в 1 млн руб. в год по предпринимательской программе не очень впечатляет на фоне 55 млрд по аграрному сектору в целом.

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