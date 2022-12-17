Сельскохозяйственная продукция в Беларуси за год подорожала на 30%

Наша страна является лидером в ЕАЭС по росту цен в агросекторе. Для сравнения: в среднем по Союзу за год цены увеличились всего на 3,2%.

Цены на сельскохозяйственную продукцию в Беларуси в октябре 2022 г. выросли к аналогичному периоду прошлого года на 30%, а к началу года - на 23,1%. Рост цен в отрасли за 10 месяцев текущего года к январю-октябрю 2021-го составляет 23,8%, а за месяц - к сентябрю т.г. - 2,8%. Такие данные приводятся в очередном отраслевом обзоре департамента статистики ЕЭК. Необходимо отметить, что это происходит на фоне жесткого ограничения роста цен на потребительские товары в стране!

Что характерно: во всех остальных странах - членах ЕАЭС, за исключением Армении, в октябре в агросекторе отмечалось снижение индексов цен к предыдущему месяцу: в России - на 1,1%, Кыргызстане - на 0,9%, Казахстане - на 0,1%, а в среднем по Евразийскому союзу - на 0,6%. Справедливости ради следует отметить, что по итогам 10 месяцев 2022 г. цены на продукцию сельского хозяйства в ЕАЭС к аналогичному периоду прошлого года выросли, но все-таки не так значительно, как в Беларуси. В среднем по Союзу за январь-октябрь этот рост оценивается в 10,5%.

Таким образом, наша страна удерживает сомнительное лидерство в данной области. Причем, как в растениеводстве, так и в животноводстве. В растениеводстве за январь-октябрь текущего годы цены в Беларуси выросли к аналогичному периоду прошлого года на 27% (в среднем в ЕАЭС - на 11%), а в октябре к сентябрю - на 0,7% (в ЕАЭС наблюдается снижение цен к предыдущему месяцу на 2,3%). В животноводстве по итогам 10 месяцев г/г у нас наблюдается рост цен на 23% (в ЕАЭС - на 9,5%), а в октябре к сентябрю - на 3,3% (в ЕАЭС - на 0,7%).

По данным департамента статистики ЕЭК, самый большой рост по конкретной продукции по сравнению с началом года в Беларуси зафиксирован на гречиху (в 1,7 раза), рожь (в 1,5 раза), овес (+40,4%), семена льна (+34,3%), семена рапса (+33,2%), пшеницу (+31,2%), ячмень (+29,1%), просо (+28,4%), кукурузу на зерно (+25,0%), коровье молоко (+33,3%).

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