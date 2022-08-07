Беларусь остается одним из лидеров по росту цен в ЕАЭС

В июне на территории Союза отмечалось снижение цен в промышленности в среднем на 3,5% к предыдущему месяцу, в агросекторе - на 1,4%. В нашей стране цены на промышленную продукцию, наоборот, выросли на 0,8%. И только на сельскохозяйственную упали на 0,8%.

Беларусь в 2022 году является одним из «лидеров» по росту цен на продукцию промышленного и сельскохозяйственного производства. Так, по итогам июня к аналогичному месяцу прошлого года индекс цен в промышленности страны составил 115,8%, к маю - 100,8%. Тогда как во всем ЕАЭС в июне-2022 к июню-2021 этот индекс составил 112,4%, а к маю-2022 - 96,5%. То есть, если в среднем по странам Союза цены на промышленную продукцию снизились, то в Беларуси они продолжали расти, хотя и не такими темпами, как ранее. Об этом сообщает департамент статистики ЕЭК.

За 6 месяцев (январь-июнь) текущего года Беларусь находится на втором месте в ЕАЭС по индексу промышленных цен - 110,5%. Еще значительнее цены в отрасли выросли только в Казахстане - 112,6%, на третьем месте Россия - 104,6%. В остальных странах Союза в июне 2022-го к концу декабря 2021-го наблюдается обратная динамика. Как отмечается в отчете ЕЭК, рост цен на промышленную продукцию связан, главным образом, с их увеличением в обрабатывающей промышленности.

В аграрном секторе у нашей страны также схожие позиции. Более того, в календарном году (т.е. за январь-июнь) по индексу цен на продукцию сельского хозяйства мы вообще на первом месте в ЕАЭС - 109,7%. Далее расположились: Казахстан (107,7%) и Кыргызстан (103,4%). А в среднем по Союзу в июне 2022-го к декабрю 2021-го индекс с/х цен составляет 103%. При этом статистики ЕЭК пишут, что в Беларуси за этот период отмечалось максимальное увеличение цен на продукцию животноводства (+11%).

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