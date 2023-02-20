ЕАЭС в 2023 году разрешил беспошлинный ввоз 125 тысяч тонн говядины

Квота Беларуси - 7,5 тыс. тонн. Это связано с недостатком собственного производства этой продукции в странах Союза.

Совет ЕЭК принял решение о предоставлении тарифных льгот на говядину для производства мясной продукции. Всего в страны ЕАЭС в 2023 году без уплаты таможенных пошлин разрешено ввезти 125 тыс. тонн этой продукции. В том числе: до 10 тыс. тонн - в Армению, до 7,5 тыс. - в Беларусь, до 5 тыс. тонн - в Казахстан, до 2,5 тыс. тонн - в Кыргызскую Республику, а также до 100 тыс. тонн - в Российскую Федерацию.

Как сообщили в торговом блоке ЕЭК, «основной объем импорта мяса из третьих стран приходится на замороженную продукцию, которая предназначена для производства мясных консервов и колбасных изделий. Одобренная сейчас мера направлена в первую очередь на обеспечение доступным сырьем производителей мясной продукции и стабилизацию потребительских цен на нее».

В принятии этого решения больше всего заинтересована Россия, чей рынок наиболее значителен по объему и где недостаточно мощностей по собственному производству. В прошлом году для стабилизации цен на мясо Россия уже вводила квоту на беспошлинный ввоз 200 тыс. тонн говядины. Причем, ввезенная продукция предназначалось только для промышленной переработки, а его целевое использование должен был подтвердить Минсельхоз РФ.

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