В ЕАЭС продлили сроки действия мер по поддержке промышленности

Это касается нулевых таможенных пошлин на ряд товаров, а также разрешения на производство колесных транспортных средств с пониженными требованиями к безопасности и экологичности.

Совет Евразийской экономической комиссии продлил сроки по принятым в апреле и мае этого года решениям по поддержке производственного сектора в условиях действия санкций и ограничений, введенных, в частности, против России и Беларуси. Это касается, прежде всего, режима «нулевых» ввозных пошлин на ряд товаров и сырья, а также снижения требований к безопасности и экологичности выпускаемых автомобилей и тракторов. Об этом сообщает официальный интернет-портал ЕЭК.

Как известно, в марте ЕЭК разрешила по 30 сентября 2022 года ввозить на территорию Евразийского союза по нулевой ставке таможенной пошлины довольно широкую номенклатуру товаров критического импорта: продукты питания и компоненты для их производства; упаковочные материалы; химическую продукцию; комплектующие для производства и ремонта транспортных средств; товары для производства фармацевтической, металлургической и электронной продукции; товары, используемые для развития цифровых технологий; товары для производства продукции легкой промышленности, применяемые в строительной и транспортной отраслях и др.

Теперь срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины продлен на 6 месяцев, т.е. до конца марта 2023 г. Одновременно список товаров, попадающих под эту льготу, расширен. В него включены: полимерная пленка для производства и реализации медицинских изделий и парфюмерно-косметической продукции, а также ингредиенты для детского питания.

Что касается транспортных средств, то ЕЭК продлила сроки по всем ранее принятым решениям, направленным на поддержку производства автомобилей, сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов. В частности, до 1 февраля 2024 г. продлено право стран Союза производить транспортные средства на территории ЕАЭС в соответствии с собственными нормативными правовыми актами. То есть, ранее принятые техрегламенты ЕАЭС не являются в этот период приоритетными.

Остальные решения:

до 31 декабря 2023 г . специально для производителей Республики Беларусь продлена возможность не оснащать отдельные категории транспортных средств электронными системами контроля устойчивости;

до 1 января 2024 г . продлен срок перехода на выпуск тракторов 3-го экологического класса;

до 31 января 2024 г . производителям государств ЕАЭС продлили возможность изготавливать тракторы с пониженным экологическим классом (0-2);

также до 31 января 2024 г. продлен срок действия сертификатов соответствия в отношении тракторов с пониженным экологическим классом, а до 31 мая 2024 года - возможность выпуска в обращение и реализация таких тракторов.

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