Белорусский страховой бизнес в 2022 году стал беднее

Минфин опубликовал свежую статистику, из которой следует, что участники рынка не только проиграли «гонку» с инфляцией, но и увеличили убытки в связи со значительным ростом страховых выплат.

Справедливости ради следует сказать, что к концу года показатели рынка страхования оказались несколько лучше, чем ожидалось. Осенью мы писали, что выплаты возмещения по итогам III квартала выросли к прошлому году на 16%, а объем собранных взносов - менее чем на 3%. На 1 января 2023-го ситуация немного изменилась: взносов было собрано на 4,8% больше, чем в 2021-м, а сумма выплаченного возмещения увеличилась примерно на 13,8%. Эти данные опубликованы пресс-службой Министерства финансов.

Но как бы там ни было, ситуация на рынке все равно крайне сложная. Во-первых, рост общего объема взносов в белорусских рублях на 4,8% (всего было собрано 1 809,7 млн рублей) при инфляции за год в 12,8% это однозначно - обесценивание средств, которые остаются в распоряжении страховщиков или выплачиваются клиентам в качестве возмещения. Кроме того, динамика рынка проиграла и курсу доллара, который за календарный год вырос в Беларуси ориентировочно на 7,3%.

Во-вторых, совершенно беспрецедентная ситуация складывается в последние годы с выплатами возмещения. На эти цели страховые компании в 2022-м потратили 1 235,1 млн рублей, что на 170 млн или на 13,8% больше, чем в 2021-м. А уровень страховых выплат в общей сумме взносов за январь-декабрь 2022-го составил 68,2% (за 2021 год - 61,7%, 2020-й - 53,9%). То есть, страховые организации выплатили клиентам более 68% поступающих средств, и доля таких выплат всего за год выросла на 6,5%, а за два года - на 14,3%! Это также большой удар по доходности страхового бизнеса.

Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Возможно, дело закончится значительным повышением стоимости страховок, которое уже наблюдается по некоторым видам договоров. И это было бы более логичным решением, чем увеличение в договорах количества пунктов мелким шрифтом о непризнании тех или иных ситуаций страховым случаем или набивших оскомину клиентам выплатах «с учетом износа».

Можно добавить, что на рынке продолжает медленно, но неуклонно расти доля добровольных видов страхования. В 2022 году этот сегмент рос даже быстрее рынка в целом - по добровольным видам страхования было собрано 1 183,7 млн рублей (+75,6 млн). Т.е. рост в рублях составил около 6,4% при 4,8% в целом по рынку.

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