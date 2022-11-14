Ситуация на рынке страхования продолжает ухудшаться

Выплаты возмещения по итогам III квартала выросли к прошлому году на 16%, а объем собранных взносов - менее чем на 3%. Все это происходит на фоне инфляции, превышающей 17%.

Мы уже отмечали, что на рынке страхования в этом году наблюдается снижение доходности. Собираемые страховщиками взносы по договорам прямого страхования и сострахования значительно ниже темпов инфляции, а выплаты возмещения растут. Это подтверждает статистика рынка за III квартал, опубликованная Министерством финансов.

По этим данным за январь-сентябрь 2022 года взносы, собранные всеми страховыми организациями республики, составили 1 358,5 млн рублей. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - всего 102,9%. Это значительно ниже, чем было по итогам первого полугодия (104,4%), и совсем плохо, если учесть, что годовая инфляция на 1 октября оценивалась в 17,4%, а инфляция за 9 месяцев года - в 14,8%.

Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения за три квартала составили 894,6 млн рублей, что на 125,8 млн, или на 16% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-сентябрь 2022 г. - 65,9%. То есть, не считая расходов на ведение бизнеса, страховщики выплатили клиентам почти 66% собранных взносов. Этот показатель растет уже несколько лет (за аналогичный период 2021-го - 58,3%, 2020-го - 52,7%).

Что касается структуры взносов, то по добровольным видам страхования за январь-сентябрь 2022 г. они составили 889,7 млн рублей, или на 9,1 млн рублей больше, чем за январь-сентябрь 2021 года. По обязательным видам - 468,8 млн руб. (+29,7 млн). Можно отметить, что наблюдается некоторое снижение удельного веса добровольных видов в общей сумме страховых взносов - 65,5% (за январь-сентябрь 2021 г. - 66,7%).

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