Затраты на государственную инвестпрограмму в 2023 году составят 1,15 млрд рублей

С учетом инфляции это примерно столько же, сколько было выделено в прошлом году. Почти 80% выделенных средств потратят на строительство жилья, дороги, безопасность, поддержку сельского хозяйства и другие проекты.

В Беларуси утвердили Государственную инвестиционную программу на 2023 год. Соответствующий Указ №26 подписан 7 февраля. На ее финансирование выделено около 1,15 млрд рублей. В прошлом году изначально на эти цели планировалось направить 695 млн руб., но затем финансирование увеличили до 1,052 млрд. С учетом инфляции в 2023-м предполагается потратить почти столько же.

Ресурсы в рамках программы выделяются на проектирование и строительство 136 объектов, из которых 53 планируется ввести в эксплуатацию. В 2022-м с учетом внесенных изменений предполагалось ввести 60 объектов. Основная часть средств (78%) будет использована на реализацию государственных программ: «Дороги Беларуси», «Строительство жилья», «Аграрный бизнес», «Здоровье народа и демографическая безопасность», «Обеспечение правопорядка», «Пограничная безопасность», «Образование и молодежная политика» и др.

Например, из республиканского бюджета самые значительные суммы получат: Гродненский облисполком (более 64,1 млн руб.), Витебский (примерно 43,3 млн) и Брестский (чуть более 41,4 млн). Из министерств, ведомств и других структур: Департамент исполнения наказаний МВД (54 млн), Управление делами Президента РБ (порядка 40,3 млн), КГБ (39 млн), Внутренние войска МВД (36,15 млн), Минздрав (более 31,1 млн), МВД (порядка 27 млн) и т.д. Любопытно, что довольно значительные суммы выделены свободным экономическим зонам - особенно СЭЗ «Гродноинвест» (свыше 28 млн) и СЭЗ «Минск» (более 11,3 млн). Но в целом очевидно, что в этом году значительная часть финансирования направляется на проекты силового блока и Минобороны (военное ведомство получит 19 млн руб.).

Поставщикам и производителям стоит внимательно ознакомиться с перечнем проектов, которые предполагается профинансировать за счет программы. В частности, около 54,5 млн республиканский бюджет в 2023 г. потратит на строительство арендного жилья. В программе также довольно много проектов в сфере дорожного строительства, а также реконструкции и возведения объектов самого разного назначения.

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