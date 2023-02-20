Белорусская железная дорога увеличила объемы контейнерных перевозок на 59%

В компании считают это направление наиболее перспективным и намерены в 2023-м массово использовать контейнеры при перевозках экспортных и внутренних грузов белорусских предприятий.

Технико-экономический совет ОАО «БЖД» подвел итоги работы компании в 2022 году. Было отмечено, что разработка новых маршрутов доставки белорусских экспортных грузов позволила увеличить объем железнодорожных перевозок контейнеров на 59% к уровню 2021 года, а в сообщении с Китаем - на 84%. Эти цифры озвучил начальник БЖД Владимир Морозов.

По словам руководства компании, контейнерные перевозки сегодня являются наиболее перспективным направлением при перевозке грузов железнодорожным транспортом. Поэтому в 2023 году БЖД будет повышать уровень контейнеризации при поставках продукции белорусских предприятий на внешние рынки, а также развивать внутриреспубликанские контейнерные перевозки.

На совещании были также озвучены результаты 2022 года в области пассажирских перевозок. Их объем составил 62 млн человек (101,3% к уровню 2021 г.), в том числе в сообщении с Россией - 2,7 млн пассажиров. Основную долю в общем объеме пассажирских перевозок по-прежнему составляют внутренние. При этом удельный вес перевозок поездами региональных линий экономкласса и городских линий - свыше 80%. Как сообщалось ранее, в ближайшие 3-5 лет БЖД необходимо обновить парк составов, используемых для внутренних региональных перевозок, так как в течение этого периода большинство таких поездов выработают срок эксплуатации.

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