БЖД ищет варианты закупки составов экономкласса

Это связано с высокой степенью износа - большинство поездов, используемых для внутренних региональных перевозок, выработают срок эксплуатации в ближайшие 3-5 лет.

Белорусская железная дорога столкнулась с необходимостью обновления составов экономкласса для перевозок внутри страны. Как заявил в интервью каналу СТВ начальник БЖД Владимир Морозов, это достаточно серьезная проблема, так как она заключается в достаточно узком круге предприятий, которые могут производить такую технику. Причем, этот вопрос нужно решать достаточно оперативно - в перспективе ближайших 3-4 лет, потому что за этот срок имеющиеся в распоряжении БЖД составы выработают срок эксплуатации. Слова руководителя госкомпании приводит официальный ТГ-канал Минтранса Беларуси.

Вероятно, проблема заключается еще и в цене. По понятным причинам белорусские железнодорожники не могут позволить себе закупить для региональных перевозок комфортабельные поезда Stadler. Особенно, в свете финансовых потерь, с которыми столкнулась БЖД в этом году. Пассажирское сообщение даже с Россией восстанавливается медленно, не говоря уже о западном направлении. Снижение железнодорожного грузооборота по итогам первых 4-х месяцев года Минтранс оценивал в 26 млн тонн, или примерно в 20%. Правда при этом заметно выросли объемы перевозок в Китай. Недавно пресс-служба БЖД сообщила, что за 8 месяцев 2022 года в Китай из Беларуси было отправлено 605 контейнерных поездов, тогда как за весь 2021 год - 151 поезд.

Непростая финансовая ситуация в компании косвенно подтверждается недавним решением Совмина (постановление №631 от 22 сентября 2022 г.) предоставить в 2022 году гарантии Беларусбанку по кредиту для БЖД в размере 300 млн рублей на срок до 3-х лет по СР+4%. Как говорится в документе, эти средства будут использоваться «для исполнения обязательств перед открытым акционерным обществом «Сберегательный банк «Беларусбанк», обществом с ограниченной ответственностью «АСБ Лизинг», погашения задолженности перед республиканским бюджетом по исполненным гарантийным платежам, а также финансирования производственной и финансовой деятельности».

Что касается слов В.Морозова о перспективах строительства ветки аэроэкспресса в аэропорт «Минск», то их, думается, нужно оценивать осторожно. Как известно, этот вопрос обсуждается уже давно, и в конце концов 29 апреля был подписан Указ №165 «О проектировании скоростного пассажирского железнодорожного сообщения». Он предусматривает, что в 2021-2023 годах по скоростному пассажирскому сообщению между Минском и аэропортом должна быть подготовлена проектная документация.

Руководитель БЖД подтвердил этот факт и сообщил, что все затраты по реализации проекта и источники финансирования будут определены после завершения проектирования, т.е. не ранее будущего года. Предполагается, что ветка аэроэкспресса пройдет через белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень», что должно способствовать росту пассажиропотока на маршруте даже в условиях сокращения воздушного сообщения.

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