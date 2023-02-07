Количество сделок M&A в Беларуси в 2022 году уменьшилось более чем наполовину

В компании ASER Capital рассказали о ситуации на рынке слияний и поглощений и спрогнозировали на 2023-й заморозку инвестиционной активности в стране.

В 2022 году количество публично раскрытых сделок на белорусском рынке слияний и поглощений сократилось на 57% в сравнении с предыдущим годом. Если в 2021-м их было зафиксировано 70, то в прошлом году - только 30. Объем публично раскрытых сделок составил 153,5 млн долл. Это касается продаж, в которых фигурировали белорусские компании-резиденты или компании, основанные белорусскими бизнесменами. Об этом говорится в исследовании, проведенным ASER Capital.

13 из 30 сделок были связаны с ИТ-сектором, а их объем превысил 70 млн долл. Там же зафиксирована и самая крупная сделка: Wargaming продала Eurobank S.A. 13,41% акций в кипрской Hellenic Bank Public Company Limited за 67,5 млн долларов. Для сравнения: самая крупная продажа 2021 года оценивалась вдесятеро дороже - 640 млн. Из чисто «внутренних» сделок можно упомянуть покупку компаний «Табак-Инвест» Павла Топузидиса отеля Mercure на ул. Зыбицкой в Минске за 11,9 млн долларов. Эксперты ASER Capital также отмечают низкий уровень активности финансовых инвесторов: инвестиционные компании и фонды приняли участие только в двух сделках в ИТ-сегменте.

Кстати, в ИТ самым инвестиционно привлекательным сегментом стал GameDev - т.е. разработка игр. Более или менее интенсивные консолидационные процессы также отмечались в фармацевтическом и телекоммуникационном секторах. Зато существенно сократилась активность в финансовом секторе (одна сделка в сравнении с четырьмя в 2021 году). За исключением ИТ, остальные сферы деятельности интересуют преимущественно стратегических инвесторов, которые часто не раскрывают подробностей по следкам, особенно с учетом страновой специфики. Авторы исследования специально отметили высокую степень закрытости информации о параметрах продаж в Беларуси: стоимость большего числа из них (21 сделки, или 70% от общего количества) не разглашалась.

В 2023 году ASER Capital прогнозирует, что иностранные инвесторы, в том числе в ИТ-бизнесе, будут продолжать попытки выхода из белорусских компаний, хотя это стало намного сложнее из-за законодательного запрета на реорганизацию и продажу, установленного правительством. Напомним, что постановлением Совмина №54 от 23 января 2023 г. количество компаний, иностранные инвесторы которых не смогут продать свои акции (доли в УФ) увеличено до 1849. С другой стороны, наблюдается рост интереса российского бизнеса к белорусским активам на фоне санкций и углубляющейся интеграции между странами. Здесь, помимо технологического сектора, возможны сделки в разных секторах. Таких как: производство строительных материалов и продуктов питания, медицина и фармацевтика, ритейл, HoReCa, дистрибуция, финансовый сектор.

Но в целом эксперты считают, что рост объема сделок по слиянию и поглощению в Беларуси будет сдерживаться экономической волатильностью и санкционными ограничениями в регионе. А входящие инвестиции будут поставлены на паузу. И даже если на рынке произойдет некоторое увеличение количества сделок M&A (возможно, даже до уровня 2021 года), в деньгах их объемы будут меньшими, вследствие чего по результатам 2023 года объем рынка в денежном выражении, скорее всего, будет сопоставим с 2022 годом.

Ссылки по теме:

Рынок M&A в Беларуси в 2021 году вырос в два раза

Иностранцы не смогут продать акции более 1800 белорусских компаний