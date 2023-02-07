Количество клиентов белорусских форекс-компаний увеличилось в 1,5 раза

В Нацбанке рассказали о бурном росте оборотов и участников рынка Forex, доле нерезидентов на нем и планах по изменению государственного регулирования этого бизнеса.

Количество клиентов белорусских форекс-компаний и банков, которые работают на этом рынке, за 2022 г. увеличилось в 1,5 раза - с примерно 183,5 тысяч до почти 270 тыс., а сумма средств клиентов на счетах форекс-операторов выросла в 1,6 раза. По сравнению с 2020 годом количество клиентов увеличилось почти в 5 раз! Эту информацию сообщил заместитель Председателя Правления Национального банка Дмитрий Лапко.

По данным финансового регулятора, драйвером развития рынка Forex в Беларуси являются физические лица-нерезиденты. Эта категория клиентов инициировала почти 90% операций от общего объема. В общем количестве клиентов «нерезы» составляют почти 94%. Примерно такая же картина и среди самих форекс-компаний: из 15, включенных в официальный реестр Нацбанка, в 13 из них доля иностранных инвесторов в уставном фонде составляет 100%. Кроме форекс-компаний в Беларуси деятельность на внебиржевом рынке осуществляют два банка - МТБанк и Технобанк.

В Нацбанке также сообщили о том, что в скором времени планируется внести изменения в регулирование работы рынка Forex в Беларуси. С этой целью подготовлен проект Указа «О рынке беспоставочных внебиржевых финансовых инструментов», которым предусматриваются две основные новации. Во-первых, введение дифференцированного подхода при определении маржинального плеча в отношении различных категорий клиентов в зависимости от суммы обеспечения и волатильности финансовых инструментов. А во-вторых, более широкое использование форекс-компаниями процедур внутреннего клиринга позиций клиентов. Предполагается, что эти меры снизят потребности форекс-компаний в хеджировании рисков, вплоть до полного отказа от хеджирования рисков в оффшорных юрисдикциях.

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