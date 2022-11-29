Нацбанк определил условия вывода средств за рубеж через Forex

Введены дополнительные требования к контрагентам из «государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц». Вывод в офшоры - за счет форекс-компании.

Национальный банк постановлением правления №415 от 31 октября 2022 г. установил ряд новых требований к работе форекс-компаний с внешними контрагентами. Кроме того, документом установлена зависимость предела риска от размера уставного фонда и собственного капитала форекс-брокера, изменены отдельные финансовые нормативы для таких компаний.

В частности, форекс-компания теперь вправе осуществлять вывод совокупной открытой позиции клиентов на внешнего контрагента - нерезидента при соблюдении одного из следующих условий:

наличие у такого контрагента специального разрешения (лицензии), предоставляющего право на осуществление деятельности на внебиржевом рынке Форекс;

законодательство страны регистрации контрагента должно позволять (или - не запрещать) выводить на него средства клиентов форекс-компании.

Особо оговорены условия вывода совокупной открытой позиции клиентов на контрагентов, являющихся резидентами иностранных государств, включенных в Беларуси в перечень «недружественных». В этом случае необходимо включать в заключенное с таким контрагентом соглашение условия «о полном (частичном) прекращении обязательств по нему путем зачета, новации, предоставления взамен исполнения отступного, проведения безналичных расчетов, осуществляемых на основе клиринга».

Вероятно, таким путем регулятор хочет обезопасить средства белорусских игроков рынка Форекс от «зависания» на зарубежных счетах. Еще одно условие: если страна государственной регистрации внешнего контрагента является оффшорной зоной, то вывод совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов) должен осуществляться форекс-компанией за счет собственных средств.

Кроме того, Нацбанк установил пределы риска для форекс-компаний - предельное соотношение совокупной открытой позиции клиентов (суммы открытых позиций клиентов) по отдельному базовому активу и их собственного капитала. В размере 1,5 - для форекс-компаний, которые имеют уставный фонд не менее 2,5 млн рублей и собственный капитал не менее 5 млн рублей и управляют своими рисками. А именно: осуществляют хотя бы один из следующих видов операций: с ценными бумагами, с драгоценными металлами, с токенами или с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Для других форекс-компаний требования более жесткие - предел риска для них установлен в размере 0,01.

Ссылки по теме:

Белорусский рынок Forex наторговал на 139,2 млрд долларов

В Беларуси появился независимый индекс рынка акций