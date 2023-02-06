В 2023 году Беларуси придется выплатить около 5,8 млрд долларов госдолга

Большая часть этой суммы - погашение и обслуживание внешнего долга. Правительство рассчитывает рефинансировать свыше половины этих выплат за счет новых заимствований.

В этом году Беларусь ожидают довольно большие выплаты по госдолгу. В частности, на погашение и обслуживание внешних заимствований правительству придется направить 12 586,6 млн рублей, а внутренних - 3 515 млн. С учетом заложенного в бюджет расчетного курса доллара в 2,7843 руб. выплаты по долгам обойдутся пости в 5,8 млрд долл., если, конечно, на валютном рынке не произойдет ничего неожиданного. Эту информацию опубликовало Министерство финансов.

Правда, в Минфинане считают, что в значительной степени эти выплаты удастся рефинансировать за счет новых заимствований. В частности, в 2023 году предполагается осуществить их на общую сумму 10 753,2 млн рублей. Из этой суммы 1 441,9 млн - поступления по внешним государственным займам, привлекаемым на цели реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов (вероятно, речь идет о российском кредите на импортозамещение и кооперационные производства).

А вот свыше 9,3 млрд рублей (примерно 3,34 млрд долл.) - несвязанные заимствования, которые как раз и планируется использовать для рефинансирования выплат по долгам. Это около 58% всех таких платежей в текущем году. Скорее всего, речь идет о новых облигационных займах на российском и белорусском рынках. На гарантии по кредитам, выданным белорусскими и иностранными кредиторами, в бюджете-2023 заложено 621,4 млн рублей.

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