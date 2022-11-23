Беларусь и Россия подписали соглашение о кредите на 105 млрд российских рублей

Эти деньги выделяются на импортозамещающие проекты. Ранее Госдума РФ ратифицировала документы о переносе платежей по ранее выданным нашей стране кредитам на период с 2028 по 2033 год.

Подписано межправительственное соглашение о выделении очередного российского кредита на сумму 105 млрд росс. руб., которые планируется направить на импортозамещающие кооперационные проекты на территории Беларуси. Как сообщает ТГ-канал Совмина, в настоящее время сторонами подтверждена готовность к началу финансирования 12 ранее согласованных проектов.

Ранее ТАСС опубликовало информацию, что Госдума РФ ратифицировала соглашение и протокол между правительствами России и Беларуси об изменении условий погашения и обслуживания ранее выданных кредитов, подписанные в Москве 14 марта 2022 г. Как заявил агентству замглавы Минфина РФ Тимур Максимов, этот документ вносит изменения в целую серию межправительственных соглашений между РФ и Беларусью и предусматривает перенос платежей в погашение обслуживания задолженности по всем госкредитам с марта 2022 по апрель 2023 г. в общей сумме 1,4 млрд долларов на период с 2028 по 2033 гг.

Кроме того, подтверждено изменение процентной ставки: от плавающей, привязанной к стоимости российского госдолга, на фиксированную в размере 12% годовых. Также согласовано начисление процентов на сумму отсроченных платежей.

Как отметил представитель российского Минфина, еще один документ (протокол №2 к соглашению о предоставлении госкредита от 6 октября 2021 года) по просьбе белорусской стороны предусматривает увеличение общего лимита использования кредитов на 25 млн долл. В нем также корректируется формула расчета ежемесячного транша и меняются процентные ставки - с плавающих, привязанных к стоимости облигаций федерального займа, на фиксированную 12% годовых.

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