Проценты по долгам деревообработки частично оплатят из бюджета

Речь в основном идет о кредитах 2010-2016 лет, полученных на реализацию проектов по модернизации предприятий отрасли. Условием господдержки является выполнение доведенных показателей в 2023 году под личную ответственность руководителей.

Правительство поручило Министерству финансов в 2023 году за счет средств республиканского бюджета на «прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры», оказать господдержку организациям деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №86 от 31 января 2023 г.

Согласно документу шести предприятиям будет обеспечено возмещение (уплата) части процентов за пользование кредитами, предоставленными для реализации инвестиционных проектов и пополнения оборотных средств, а также части расходов по погашению комиссий страховых агентств при привлечении займов иностранных банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и внешних государственных займов. В большинстве своем это довольно «старые» кредиты 2010-2016 гг., которые, очевидно, выдавались для реализации программы модернизации отрасли.

Такую господдержку получат: компании «Ивацевичдрев», «Гомельдрев», «Речицадрев», «Светлогорский ЦКК», управляющая компания холдинга «Белорусские обои» и РУП «Завод газетной бумаги». В среднем бюджет профинансирует им от 50 до 90% ставки по кредитам, правда при условии выполнения доведенных показателей и под персональную ответственность руководства предприятий и концерна «Беллесбумпром». Государство также увеличит свою долю в уставных фондах этих организаций (кроме «Белорусских обоев» и предприятия «Речицадрев») на суммы оказанной им государственной поддержки.

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