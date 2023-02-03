Финансирование госпрограмм Банком развития в 2023 году увеличится на 40%

На эти цели банк направит более 1,1 млрд. Основная часть средств будет выделена на приобретение техники и оборудования по программам лизинга.

Правительство утвердило план финансирования государственных программ и мероприятий Банком развития на 2023 год. В соответствии с постановлением №62 от 25 января на эти цели учреждение направит 1143,871 млн рублей. В прошлом году эта сумма изначально составляла 688,591 млн руб. Таким образом, объем финансирования, выделенного банком на эти цели, увеличится на 40%.

Как говорится в принятом Совмином плане финансирования, основную часть выделенных средств (700 млн руб.) в текущем году планируется направить на закупку имущества для передачи в финансовую аренду (лизинг). Следующая по масштабу статья - финансирование проектов по решениям Президента Республики Беларусь (более 310 млн руб.).

По программе «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы государственное предприятие «Витебский бекон» получит свыше 2,4 млн кредитных ресурсов. А на различные инвестпроекты по этой же программе в качестве кредитов сельхозпроизводителям планируется предоставить 130,7 млн руб. Среди получателей этих средств упоминаются: агрокомбинат «Дзержинский», ОАО «Агронеманский», ОАО «Озерицкий-Агро», птицефабрика «Дружба», ОАО «Семежево», унитарное предприятие «Хотиславский» и др.

Можно добавить, что 31 января 2023 г. совместным постановлением правительства и Национального банка №89/4 лимит объема эмиссии облигаций Банка развития на 2023 год утвержден в сумме 4,66 млрд рублей. В 2022 году такой лимит изначально был установлен в размере 2,6 млрд, но уже в августе его повысили почти в два раза - до 5,006 млрд. Это было связано как раз с ростом финансирования государственных мероприятий. Так что, возможно, в этом году тоже произойдет нечто подобное.

Объемы финансирования госпрограмм в Беларуси активно растут. Например, в 2021 году по данным Минэкономики в стране реализовывалось 26 госпрограмм, на которые было выделено 121 млрд рублей. А когда правительство подводило итоги реализации таких программ за пятилетку, сообщалось, что с 2016 по 2020 гг. в стране работала 21 госпрограмма с общим объемом финансирования 357 млрд руб.

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