Вводится жесткое регулирование цен на стройматериалы. Что изменится?

Минстройархитектуры установило пределы рентабельности для белорусских производителей, импортеров и оптовиков на все товары, предназначенные для использования в строительстве и производстве стройматериалов.

С 26 января вступило в силу постановления Минстройархитектуры №116 от 30 декабря 2022 г., которым вводится жесткое регулирование цена на все товары, производимые в Беларуси или ввозимые на ее территорию, которые будут использоваться при строительстве объектов или в производстве строительных материалов. Розничной торговли, а также закупок юрлицами таких товаров для собственных нужд ограничения не касаются. Срок действия документа установлен до 1 января 2024 года.

Основные изменения связаны с установлением пределов рентабельности для производителей, импортеров и оптовой торговли при отгрузке товаров разным категориям потребителей. То есть, постановление №116 отличается от многих подобных документов зависимостью цены поставки от цели использования поставляемого товара. Так, рентабельность производителей при отгрузке продукции для строительства объектов и производства стройматериалов ограничена 20%, а при поставках торговле - 15%. Импортеры смогут добавить к контрактной цене 15%, а оптовики - 10%. К этой цене еще добавятся расходы, связанные с транспортировкой товара, а у импортеров - также на таможенное оформление, страхование и пр.

Еще более жесткое ограничение вводится при поставках лесо- и пиломатериалов, предназначенных для использования при строительстве жилых домов в сельской местности. Здесь для всех категорий поставщиков установлено общее ограничение в 5% (у производителей - норматив рентабельности, у импортеров - надбавка к контрактной цене, у оптовиков - оптовая надбавка).

Кроме того, Минстройархитектуры в принципе ограничило возможное годовое повышение цен пределом в 30% от первой поставки в текущем году. «Не допускается повышение отпускных цен на товары (по каждой товарной позиции) более 30 процентов в годовом выражении по сравнению с отпускными ценами, установленными (сформированными) на 31 декабря 2022 г., а в случае отсутствия товаров на эту дату - на дату первого установления (формирования) отпускной цены в 2023 году (без учета снижения отпускных цен в рамках проведения мероприятий, направленных на продвижение товаров и привлечение покупателей)», - говорится в документе.

А еще для всех категорий продавцов вводится обязанность: предоставлять информацию о ценах, включенных в прейскурант, в информационно-справочную систему мониторинга цен на материалы для строительства государственной информационной системы «Госстройпортал». В соответствии с утвержденной постановлением №116 инструкцией, только после этого поставщики могут применять установленные ими отпускные цены на товары, то есть, оформлять документы на отгрузку товара.

Как сообщается, на период действия постановления №116 (до 1 января 2024 г.) будет приостановлено действие другого отраслевого документа - постановления Министерства архитектуры и строительства от 30 июля 2021 г. №73 «О порядке регулирования цен на строительные материалы, изделия, конструкции».

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