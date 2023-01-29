Запрет на продажу БАД, пиротехники и ветпрепаратов в интернете могут отменить

Предложение с оговорками поддержали все профильные министерства. Тем более, что эти ограничения почти не работают: такие товары граждане Беларуси с легкостью могут заказать на иностранных маркетплейсах.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли разместило для общественного обсуждения на сайте «Правовой форум Беларуси» проект постановления правительства «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам продажи товаров». Этот документ в случае принятия снимет ограничения на продажу в дистанционной торговле биологически активных пищевых добавок, пиротехники и ветеринарных препаратов. Его обсуждение продлится до 3 февраля.

В настоящее время продажа пиротехнических изделий бытового назначения в зависимости от класса опасности допускается только в стационарных торговых объектах (пункт 100 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденных постановлением Совета Министров от 22 июля 2014 г. №703). Реализация биологически активных добавок к пище может осуществляться исключительно через аптеки (пункт 18 Положения о порядке производства и оборота биологически активных добавок к пище, утвержденного постановлением правительства от 2 декабря 2004 г. №1537). Примерно такие же правила и в отношении торговли ветпрепаратами.

При этом, как говорится в обосновании к законопроекту, «эти товары граждане Республики Беларусь могут беспрепятственно заказывать на иностранных торговых площадках в сети Интернет (маркетплейсах), которые могут быть так же беспрепятственно им доставлены, особенно в условиях свободного перемещения между странами Евразийского экономического союза». В результате выходит, что ограничения касаются только отечественных продавцов, а иностранные интернет-магазины их просто игнорируют. Поэтому их предлагается отменить, но при соблюдении нескольких условий.

Так, предлагается разрешить осуществление дистанционной торговли пиротехникой при условии наличия у продавца торгового объекта или складских помещений, в которых может осуществляться продажа и хранение таких товаров. А их доставка потребителям будет возможна при соблюдении требований соответствующих актов законодательства в области перевозки опасных грузов. Разрешение на интернет-торговлю БАД, как предполагается, смогут получить те продавцы, у которых имеется в наличии торговый объект, где осуществляется продажа таких товаров (т.е. своя аптека).

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