Интернет-торговля растет, несмотря на проблемы с поставками и платежами

Представители крупнейших отечественных и российских маркетплейсов рассказали о работе в условиях дефицита товаров и сложностей с оплатой заказов.

Розничные интернет-продажи в Беларуси продолжают расти, хотя торговым площадкам все сложнее обеспечивать ассортимент из-за ухода с рынка ряда зарубежных брендов и проблем с логистикой. Российские маркетплейсы по-прежнему не могут наладить систему платежей, из-за чего многие транзакции из Беларуси не проходят. Об этом говорили участники онлайн-дискуссии «Маркетплейсы в Беларуси - спасительный круг или якорь?», организованной HostFly.by в сотрудничестве с AMDG.

- Уже в марте ассортимент у нас составлял 85% от планового, - говорит CEO крупнейшего белорусского интернет-магазина 21vek.by Сергей Вайнилович. - Сейчас большинство крупнейших А-брендов (популярные торговые марки крупных компаний, которые сами разрабатывают и производят товары или услуги - ред.) перестали поставлять товары в Россию и Беларусь. Мы работаем над поиском новых поставщиков и новыми логистическими цепочками. Технических и юридических сложностей с этим нет, даже в том, что касается параллельного импорта, вопросы только в коммерческой эффективности таких поставок и ассортименте.

СЕО белорусского маркетплейса также отмечает, что цены на фоне этих проблем заметно выросли. Когда курс российского рубля резко обвалился, цены на импортные товары, поставляемые через территорию Российской Федерации, повысились в 2-2,5 раза, и после коррекции курса они заметно не снизились. Товары российского производства также подорожали на 20-30%.

Сергей Куликов, заместитель директора по коммерческим вопросам торговой сети «Электросила», также говорит о снижении ассортимента и росте цен. Но, по его словам, пока белорусские потребители готовы переплачивать за популярные бренды. Постепенно компания будет расширять предложение за счет менее известных у нас брендов из Турции и других стран, не присоединившихся к санкциям, но нужно время на организацию их массовых поставок и «привыкание» потребителя к новым торговым маркам. С другой стороны, специалист отметил, что в этих условиях «классическая» розница чувствует себя лучше, чем электронная, потому что сужение ассортимента в обычных магазинах не так заметно, как в интернете. И здесь человек может, условно говоря, прийти за техникой Samsung, а купить LG или что-то другое, тогда как на маркетплейсе он ищет конкретную марку. Поэтому около 80% продаж «Электросила» осуществляет в оффлайне.

Российские электронные площадки на нашем рынке оказались в еще более сложной ситуации. К описанным выше проблемам у них добавляются сложности с трансграничными платежами и двойное налогообложение (как известно, с 1 июля в Беларуси с них начали взимать НДС).

- Разрыв банковских цепочек начался с конца февраля, - подтверждает директор Ozon СНГ Марья Дей, - и до сих пор большой процент платежей из-за пределов России у нас не проходит. Это сложно «починить» в принципе, а тем более быстро. Вероятно, эту проблему мы решим только в третьем квартале. Поэтому бурного роста в Беларуси - открытия новых пунктов выдачи заказов и выхода в регионы - мы в этом году не планируем. Будем работать над цепочками поставок и эффективностью, и в том числе над тем, чтобы минимизировать влияние на цены НДС для наших белорусских потребителей.

Как отмечают участники рынка, потенциал роста онлайн-торговли в Беларуси значителен. Сейчас ее доля в розничном товарообороте - чуть более 5%, что вдвое меньше, чем в России. Пока обороты интернет-торговли в стране растут, хотя специалисты ожидают замедления этого роста из-за снижения объемов потребительского кредитования и релокации наиболее активных онлайн-покупателей - «айтишников» и молодежи. При этом белорусские маркетплейсы из-за проблем российских конкурентов получили шанс увеличить свою долю рынка.

Кроме того, развитие, вероятно, получат площадки объявлений, такие как «Куфар». Татьяна Лемешева, директор «Куфара», рассказала, что за последние месяцы мониторинг показал значительный рост процента продаж от объема выставленных товаров, а также количества лидов (т.е. действий по кнопке «позвонить и написать»). Площадка при этом активно расширяет ассортимент за счет привлечения мелких продавцов новых товаров - ИП, ремесленников и небольших фирм.

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