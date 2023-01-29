Доставка импортных грузов в Беларусь за год подорожала на 30%

Общее количество сделок по аренде автотранспорта для ввоза товаров из-за границы практически не изменилось, но заметно увеличилась доля заявок на перевозки из Казахстана, Турции, Узбекистана и Армении.

Рост количества заявок и цен на перевозку грузов в Беларуси наблюдается, начиная с осени прошлого года. В целом за 2022 г., по данным Биржи автоперевозок ATI.SU, ставки фрахта на импорт грузов выросли на 30%, на внутренние перевозки - на 18%, на экспортные - на 14%. При этом по количеству сделок с автотранспортом импортные перевозки остались на уровне 2021 года, хотя в них существенно увеличилась доля Казахстана, Турции, Узбекистана и Армении, экспортные - выросли в 1,5 раза, а внутренние (т.е. только по территории Беларуси) - почти в 2 раза.

Рост фрахта на внутренние перевозки, по словам директора компании представителя «Биржи грузоперевозок ATI.SU в Беларуси» Татьяны Солдатенко, во многом связан с необходимостью перегрузки или перецепки грузов, поступающих в страну с территории Евросоюза. «То есть перевозчики везут груз от границы по территории Беларуси. И фактически получается, что внутренние перевозки заменяют импортные», - комментирует ситуацию специалист. Она также отметила, что именно поэтому так значительно увеличилось число заявок на доставку товаров в другие регионы из Брестской области - по сравнению с 2021 годом рост здесь составил 187%.

Экспортные перевозки, по данным биржи, за прошлый год выросли на 41%. Количество заявок на доставку грузов в Россию увеличилось на 34%, в Казахстан - на 50%, в Армению - почти в 2 раза, в Узбекистан - в 3 раза, в Грузию - в 4. Что касается европейских направлений, то спрос на перевозки сократился практически во все страны Евросоюза, за исключением Литвы, Италии и Венгрии, где объемы остались приблизительно на уровне 2021-го. Важно также, что количество заявок на Сербию выросло на 55%.

Интересны данные биржи перевозчиков и по категориям грузов. В частности, на внутренних маршрутах значительный рост показали перевозки бытовой техники, труб, мебели, пиломатериалов, оборудования, запчастей, металла. В экспорте почти в 3,5 раза увеличились перевозки газосиликатных блоков, металлопроката, утеплителя, примерно в 3 раза - пиломатериалов и бытовой химии. А из заявок на импорт можно выделить рост почти в 3 раза доставки зерна и семян, в 2 раза - безалкогольных напитков, примерно в 1,5 раза - металлопроката и продуктов питания.

Необходимо подчеркнуть, что эти данные являются в известной степени субъективными, поскольку речь идет не о всем рынке - далеко не все сделки оформляются на бирже. Кроме того, они отражают только количество заявок, а не реальные объемы фрахта.

Источник: thinktanks.by

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