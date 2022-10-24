Грузооборот белорусского транспорта по итогам III квартала просел на 25%

Правительство пытается перенаправить транспортные потоки на российские порты и договориться об отмене разрешительной системы с соседними странами.

Как сообщает Национальный статистический комитет, грузооборот белорусской транспортной отрасли в январе-сентябре 2022 г. составил 67,1 млрд тонно-километров, или 74,8% к соответствующему периоду 2021 года. По мнению специалистов, такое значительное сокращение грузоперевозок связано, прежде всего, со взаимными ограничениями транзита между Беларусью и рядом зарубежных стран, военными действиями в Украине, и как следствие - со значительным сокращением импорта.

Официальный ТГ-канал Минтранса приводит данные, прозвучавшие в выступлении вице-премьера Беларуси Анатолия Сивака на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, где обсуждалась работа транспортной отрасли в сложившихся условиях. По его словам, правительство активно занимается разрешением транспортных проблем, в первую очередь, связанных с экспортом отечественной продукции.

В значительной части это касается транзита через территорию России. Как известно, 29 сентября было подписанное межправительственное соглашение о возможности транзита белорусских грузов через морские порты РФ, а также с использованием наземного транспорта. По данным, которые озвучил А.Сивак, за 9 месяцев транзит белорусских грузов через российские порты увеличился в 2,2 раза.

Кроме того, с Россией также обсуждается вопрос о переводе автомобильных грузовых перевозок в рамках Союзного государства на безразрешительную основу. Такие договоренности уже достигнуты с Ираном, Кыргызстаном, Арменией и Узбекистаном. С Китаем удалось договориться о выделении белорусским перевозчикам 1 тыс. китайских разрешений, из которых 575 уже получено транспортными компаниями. Турция также согласилась выделить дополнительно 1,5 тыс. разрешений. Всего же по итогам переговоров с разными странами в 2022 году получено более 14 тыс. дополнительных «дозволов» на международные автоперевозки грузов.

Что касается импорта, то он, конечно, сократился, но не остановился. Об этом, в частности, свидетельствует недавнее решение - разрешить европейским автоперевозчикам приобретать дополнительные разрешения для въезда в Беларусь. В среднем сегодня в сутки в Беларуси совершается около тысячи операций по перегрузке и перецепке грузовых автомобилей, зарегистрированных в ЕС.

Любопытную информацию, отражающую ситуацию на рынке, недавно озвучила также биржа автоперевозок ATI.SU. Сообщается, что в третьем квартале 2022-го количество заявок на перевозки грузов по территории страны выросло по сравнению с со вторым кварталом на 18%, а на доставку грузов из Беларуси в другие страны - на 76%. Особенно увеличились перевозки в Россию (на 93% по сравнению со вторым кварталом и на 129% в годовом выражении). Рост спроса на услуги перевозчиков наблюдается и на ряде других направлений - в страны Средней Азии и на Кавказ, а также в Турцию. Что касается заявок на перевозку товаров из других стран в Беларусь, то наблюдается прямо противоположная ситуация - снижение спроса на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 33% по сравнению со вторым кварталом.

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