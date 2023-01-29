Рынок труда стал рынком нанимателя. Но есть нюансы

В 2022 году в Беларуси снова сократилось количество свободных вакансий. Однако компании все равно испытывают трудности с подбором рабочего персонала, линейных сотрудников сферы продаж и др. Возможно потому, что ищут не там и не тех…

По итогам IV квартала 2022 года количество свободных вакансий на белорусском рынке труда снова сократилось на 8,3% и фактически вернулось к уровню января-марта. Напомним, что во II квартале этот показатель опускался ниже -20%, а в июле-сентябре, наоборот, рос примерно на столько же. В целом по структуре спроса и предложения условия на рынке по-прежнему диктуют наниматели. Это следует из анализа данных, опубликованных Исследовательским центром rabota.by.

Вообще в области подбора персонала в стране за год произошло много изменений. Например, в структуре вакансий. Традиционно здесь лидируют продажи. Но работодатели по-прежнему испытывают дефицит линейных сотрудников - продавцов-консультантов, кассиров и менеджеров по продажам. Это связано не только с конкуренцией торговых сетей, но и с развитием онлайн-торговли, маркетплейсов, приходом на белорусский рынок новых брендов.

Еще одна «дефицитная» сфера - рабочие специальности. В первую очередь на рынке не хватает «синих» воротничков - инженеров, слесарей, грузчиков и т.д., хотя в структуре вакансий профессиональная область «Рабочий персонал» занимает более 15% от всех опубликованных в прошлом году вакансий. А вот спрос на «айтишников» заметно упал - со второй позиции в рейтинге 2021 года эта деятельность переместилась сразу на пятую. Правда аналитики и отмечают, что пока сохраняется интерес нанимателей к таким ИТ-специальностям, как тестирование ПО, PHP-разработка, Java-разработка и Frontend. А также растет спрос на бизнес-аналитиков.

Сокращение количества вакансий за год оказалось особенно большим в следующих областях: «Автомобильный бизнес» (-52,2%), «Банки, инвестиции, лизинг» (-44,4%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (-24%), «Информационные технологии, интернет, телеком» (-38,6%), «Медицина, фармацевтика» (-21,6%).

Как отмечается в обзоре rabota.by, наниматели по-прежнему готовы предлагать работу специалистам с небольшим опытом или его отсутствием. Отчасти из-за нехватки на рынке более опытных соискателей, а также из-за желания сэкономить, потому что порой обучить молодого специалиста дешевле, чем удовлетворить притязания опытного. В прошлом году около половины работодателей были ориентированы на поиск кандидатов с опытом работы от 1 года до 3 лет (48,7%). А доля вакансий, рассчитанных на лиц без опыта, составила 33,8% от общего количества. То есть, свыше 80% предложений на рынке труда были ориентированы на молодежь либо вообще без опыта, либо с минимальным набором компетенций!

С одной стороны, это дает дополнительные шансы студентам, и тем, кто решил строить карьеру в новой сфере. Но работает это не везде, потому что в ряде видов деятельности эффективность напрямую связана с опытом. В условиях продолжающегося оттока кадров за рубеж и слабого интереса к некоторым специальностям у молодежи и тех, кто готов к смене профессии, и возникает кадровый дефицит. Поэтому специалисты считают, что работодателям в 2023 году придется пересмотреть свои подходы, а именно - выстраивать отношения со специалистами разного возраста, особенно с сотрудниками 45-50+. Так как делать ставку на привлечение только молодежи - значит, лишать свою компанию дополнительных возможностей закрывать вакансии.

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