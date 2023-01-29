Минздрав утвердил для производителей лекарств правила работы с врачами

Теперь им запрещено входить в служебные кабинеты должностных лиц медицинских организаций, а рекламировать свои препараты среди медперсонала можно только путем рассылок или во время отраслевых мероприятий.

Министерство здравоохранения решило изменить правила работы производителей лекарственных средств с персоналом медицинских учреждений. Теперь всякие служебные контакты между официальными представителями фармкомпаний и врачами, связанные с продвижением медицинских препаратов, будут строго контролироваться. Цель нововведений - исключить условия, способствующие совершению коррупционных преступлений. Новые требования изложены в недавно опубликованном постановлении Минздрава №3 от 9 января «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 апреля 2015 г. №44».

Из основных новаций можно выделить запрет представителям производителей лекарственных средств посещать служебные кабинеты руководителей или иных должностных лиц медицинских организаций. А информирование медицинских и фармацевтических работников о новых лекарствах, включенных в государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь, отныне может осуществляться путем почтовой или электронной рассылки в адрес медучреждений. Еще один вариант: официальные выступления, презентации и распространение информационных материалов в рамках совещаний, конференций, семинаров, симпозиумов, выставок и других мероприятий, определенных Министерством здравоохранения.

В прошлом году в медицинском сообществе широко обсуждалась серия уголовных дел - так называемое «дело врачей», когда в Беларуси было задержано несколько десятков ортопедов, а также - о выплатах иностранными производителями вознаграждений врачам, рекомендовавшим пациентам определенные лекарственные препараты. После этого по медучреждениям и представительствам фармацевтических компаний прокатилась волна проверок. Так что нынешнее решение - ограничить контакты между врачами и поставщиками лекарств - наверняка является следствием описанных выше событий.

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