Для агроэкотуризма готовят новые санитарные правила

Минздрав разработал проект санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации агроэкоусадеб, которые регламентируют буквально каждую процедуру в этом виде деятельности.

Похоже владельцев агроусадеб ждет очередное ужесточение контроля за их деятельностью. На сей раз оно связано с санитарно-эпидемиологическими нормами. Минздрав вынес на общественное обсуждение «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации агроэкоусадеб», где очень много конкретных норм, которые необходимо обеспечить и соблюдать. Однозначно можно сказать, что это потребует от собственников усадеб довольно значительных затрат.

В документе очень детально прописаны требования к оборудованию таких объектов, наличию инвентаря, использованию бытовой химии, регламентации разных процедур (вплоть до очередности уборки помещений и оснащения туалетов - и это не шутка). Например указано, что холодильное оборудование для хранения продуктов должно быть оснащено приборами контроля температуры. То есть, как минимум, это должен быть современный холодильник со встроенным термометром.

Там же прописано, что «агроэкоусадьбы обеспечиваются централизованным и (или) нецентрализованным питьевым водоснабжением. Питьевая вода централизованных и (или) нецентрализованных систем питьевого водоснабжения агроэкоусадеб должна соответствовать гигиеническому нормативу «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37».Это значит, что колодец на улице для целей агроэкотуризма уже вряд ли сгодится. А в пробитой скважине понадобится провести исследования воды.

Туалеты, согласно проекту Минздрава, оборудуются или в жилых комнатах, или общего пользования из расчета 1 туалет на 10 проживающих. Причем, если такие объекты являются надворными (т.е. устроены на улице), они должны быть оборудованы водонепроницаемым выгребом, или собственник должен использовать биотуалеты. В документе даже конкретно указано, что должно находиться в туалете, включая ершики и накладные сидения…

При проведении в усадьбе свадеб, банкетов и других мероприятий запрещается выставлять включенную звуковоспроизводящую и звукоусилительную аппаратуру в открытых окнах (на подоконниках), дверях помещений, на балконах, лоджиях, террасах, а также на прилегающей территории. Много новых ограничений предусмотрено и в части приготовления пищи. Например, запрещается кормить туристов грибами, изготовленными в домашних условиях, а также мясом и субпродуктами всех видов сельскохозяйственных животных без ветеринарных документов и т.д.

Любопытное требование: «Покрытия пола, стен и потолков помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий». Как это можно обеспечить в аутентичном деревенском доме - не совсем понятно. Что касается персонала, то в обязанность физическим лицам, осуществляющим деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, планируется вменить прохождение ежегодного рентгенфлюорографического обследования.

Одним словом, в случае принятия этого документа, деятельность субъектов агроэкотуризма наверняка значительно усложнится, а проверки органов санэпиднадзора будут находить множество нарушений, что чревато приостановкой деятельности или закрытием объектов. Напомним, что в этом году Указом №351 приняты правила, которые вводят разрешительный порядок открытия агроусадеб, а также ужесточают некоторые требования в сфере агроэкотуризма. Обсуждение проекта постановления Минздрава продлится до 14 ноября на сайте Правового форума Беларуси.

Ссылки по теме:

Утверждены изменения в правила работы агроэкоусадеб

Из-за поправок в Указ №365 могут закрыться 17% агроусадеб