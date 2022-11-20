Еще в трех частных медицинских центрах выявлены нарушения

Минздрав с 28 ноября приостановил действие лицензий медицинского центра «Кравира», ООО «Доктор Немо» и ООО «ПлеядаМед» (Dental Clinic) до устранения выявленных нарушений.

Министерство здравоохранения проверило еще три частных медицинских центра и приостановило с 28 ноября действие их лицензий. Как сообщается в официальном ТГ-канале ведомства, такое решение в отношении медицинского центра «Кравира», ООО «Доктор Немо» и ООО «ПлеядаМед» (Dental Clinic) принято 16 ноября и вступает в силу 28 ноября. Срок действия ограничений - «до устранения выявленных нарушений».

Большинство претензий к упомянутым медицинским организациям, перечисленных в сообщении Минздрава, носят стандартный для таких случаев характер: «грубые нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия медицинской документации, договоров на техническое обслуживание медицинской техники»; «нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов» и т.д.

Больше всего проблем, как отмечают в ведомстве, выявлено в «Кравире». Здесь называются «факты оказания медицинской помощи с нарушениями, которые являются крайне значимыми и могут повлечь, а возможно повлекли, причинение вреда жизни и здоровью, что характеризует медицинскую помощь, как небезопасную»; «нарушения в проведении медицинских осмотров, организации и проведении экспертизы временной нетрудоспособности»; «нарушения в организации и оказании неотложной медицинской помощи» и др.

Напомним, что в этом году Минзрав приостанавливал работу уже нескольких медицинских организаций: в мае - ООО «Клиника А1» и ООО «ЛОДЭ», в августе - ООО «Нордин» и ООО «Три дантиста плюс». В большинстве случаев сообщалось об оперативном устранении нарушений и возобновлении работы. А вот «Клиника А1» объявила о ликвидации, правда там основная проблема была связана с конфликтом учредителей.

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