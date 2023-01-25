Утверждены таксовая стоимость и ставки пошлин на древесину на 2023 год

Правительство не стало увеличивать таксы на основные лесные породы в связи с действием Директивы №10. Ставки вывозных таможенных пошлин также в основном остались на уровне прошлого года.

Таксовая стоимость на древесину, отпускаемую на корню, в 2023 году останется на уровне прошлого года. В соответствии с постановлением Совмина №947 от 30 декабря 2022 г., такса первого разряда за один плотный кубометр крупной деловой древесины без коры для сосны и лиственницы составит 27,90 руб., ели, пихты - 24,36 руб., дуба, ясеня и клена - 96,44 руб., березы (кроме карельской) - 9,22 рубля. Такое решение было принято в связи с продолжением действия Директивы №10 от 6 октября 2022 г. «О недопустимости роста цен».

Таксовая стоимость на древесину - это своеобразная плата покупателя государству за ее выращивание. Она предназначена для возмещения затрат лесного хозяйства на воспроизводство, охрану и защиту лесов. Стоимость древесины, отпускаемой на корню, определяется согласно размеру такс (с 1 по 5 разряд) в зависимости от категории качества (крупная, средняя, мелкая, дровяная), а также пород деревьев.

Ранее в Минлесхозе сообщили о принятии постановления правительства от 30 декабря 2022 г. №956 «Об установлении ставок вывозных таможенных пошлин», которое устанавливает с 1 января 2023-го ставки вывозных таможенных пошлин на необработанные лесоматериалы и продукцию деревообработки, вывозимые с территории Республики Беларусь за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Размеры этих ставок в основном также остались без изменения, по сравнению с 2022 годом. Так, при экспорте необработанных лесоматериалов и лесоматериалов, которые имеют одну и более непропиленные стороны толщиной 50 мм и более, эта ставка составляет 100 евро за 1 куб. м, для аналогичных лесоматериалов толщиной менее 50 мм - 15% таможенной стоимости, но не менее 20 евро за 1 куб. м, а при экспорте несобранных брусков, планок и фриз для паркета или деревянного покрытия полов пошлина установлена в размере 100 евро за 1 кв. м. Достаточно высокие ставки вывозных таможенных пошлин на необработанные или слабо обработанные лесоматериалы устанавливаются государством с целью стимулирования собственного производства с более высокой добавленной стоимостью.

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