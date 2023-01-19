Отменены льготы для ИП и юрлиц, работающих в сельской местности

1 января истек срок действия Указа №345, который предусматривал ряд преференций при осуществлении торговли, бытового обслуживания и организации общественного питания на селе и в малых городских поселениях.

Министерство по налогам и сборам напомнило субъектам хозяйствования, что 31 декабря 2022 г. истек срок применения ряда льгот, предусмотренных Указом от 22.09.2017 №345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания». Эти льготы применялись индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территории сельской местности и малых городских поселений, в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г.

Указ включал в себя довольно широкий круг льгот. Например, освобождение оборотов по реализации товаров (работ, услуг) на территории сельской местности и малых городских поселений от налога на добавленную стоимость. Налог на прибыль и подоходный налог физлиц при этом составляли 6%, а ставка единого налога - одну базовую величину. Кроме того, субъекты такой деятельности освобождались от налога на недвижимость, земельного налога и арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.

Теперь, если, конечно, правительство не примет какой-то иной документ о поддержке бизнеса на селе и в малых городах, цены в местной торговле, а также в точках общепита и сфере бытового обслуживания, могут вырасти. Любопытно, что совсем недавно МАРТ выносило на общественное обсуждение проект поправок в Указ №345, которыми предусматривалось расширение действующих льгот. А именно: упрощение приобретения для целей осуществления такой деятельности зданий и помещений, снижение тарифов на электроэнергию и др.

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