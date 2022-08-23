Готовятся изменения в правила торговли на рынках и в автомагазинах

Предлагается ограничить продажу некоторых продуктов питания и алкоголя, а также ужесточить требования к порядку приема автомобилей б/у на комиссию.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совета Министров «Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам продажи товаров». В нем содержатся некоторые принципиальные поправки в правила торговли отдельными продуктами питания и алкогольной продукцией, а также в порядок организации продажи подержанных автомобилей. Документ опубликован на сайте Правого форума Беларуси, его обсуждение продлится до 13 августа.

Из наиболее важных предлагаемых авторами проекта изменений можно выделить, во-первых, ужесточение требований к комиссионным магазинам, торгующим автомобилями б/у. В частности, при приемке автомобиля в документе, подтверждающем заключение договора комиссии, дополнительно должна указываться информация об отсутствии на момент заключения договора ограничений (обременений) и запретов на совершение сделок с данным транспортным средством. А также о том, что оно никому не подарено, не продано, не заложено, не передано в аренду, на него не наложен арест, что судебного спора о нем не имеется, и что оно свободно от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц.

Кроме того, в проекте постановления четко прописано, что «расчеты за принятые на комиссию транспортные средства допускаются только в безналичной форме». Напомним, что 18 июля был подписан Указ №246, который внес изменения в Указ №504 от 15 октября 2007 г. «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств». Этим документом отменена возможность совершения сделок купли-продажи транспортных средств посредством оформления счета-справки. А еще - запрещены расчеты между физическими лицами и юрлицами и ИП по таким договорам в наличной форме. Теперь (точнее, через 6 месяцев, когда Указ вступит в силу) оплатить покупку автомобиля наличными будет можно только тогда, если обе стороны - и покупатель, и продавец - физические лица.

Авторы проекта постановления Совмина также отреагировали на случаи торговли контрафактной молочной продукцией. В связи с чем предлагается ввести запрет на продажу на рынках весового творога и весового сливочного масла. За исключением продажи такой продукции самими изготовителями - крестьянскими фермерскими хозяйствами и физическими лицами.

Как известно, принятым в Беларуси в прошлом году «Комплексом мер, направленных на снижение уровня алкоголизации населения, пропаганду здорового образа жизни, ужесточение ответственности за распространение в сети Интернет запрещенной информации на 2021-2025 годы» предусмотрен запрет на продажу крепких алкогольных напитков в прикассовой зоне магазинов. Поэтому в проекте постановления Совмина предусмотрено, что не допускается выкладка алкогольных напитков в месте проведения расчетов с покупателями, а также на торговом оборудовании, непосредственно прилегающем к нему.

Правда, есть ряд исключений: это требование не касается маленьких магазинов и павильонов с торговой площадью 400 и менее кв. м, магазинов и павильонов, расположенных в сельской местности, автомагазинов, специализированных и фирменных магазинов по продаже алкогольных напитков, магазинов беспошлинной торговли, а также объектов общепита.

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