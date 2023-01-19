Банк развития в 2022 году профинансировал малый и средний бизнес на 357 млн рублей

Это на 60% больше, чем в 2021-м. Средства выделяются не только в качестве кредитов, но и на условиях лизинга. Почти половина поддержанных банком проектов были направлены на импортозамещение и поддержку экспорта.

В рамках собственной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства Банк развития по итогам 2022 года профинансировал 1250 проектов МСП на сумму 357,8 млн рублей. Это на 244 проекта и на 144,75 млн руб. больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба банка. Программа предусматривает как кредиты, так и финансовую аренду (лизинг) для реализации проектов на разных стадиях развития бизнеса.

Согласно внутренней статистике банка, в прошедшем году наибольшей популярностью у этой категории предпринимателей пользовались кредитные продукты, направленные на импортозамещение и поддержку экспорта. По конкретным финансовым продуктам «Поддержка импортозамещения» и «Поддержка экспорта» в 2021 г. было осуществлено финансирование 317 проектов на сумму свыше 138,2 млн рублей. По продукту «Стабилизационный», который Банк развития запустил в мае текущего года, поддержку получили 325 проектов на 98,7 млн руб.

Чтобы обеспечить доступность продуктов для МСП на всей территории страны, БР заключил довольно много соглашений с банками-партнерами и лизинговыми организациями. На сегодняшний день партнерская сеть насчитывает 16 банков и 6 лизинговых компаний, имеющих опыт работы с малым и средним бизнесом.

На начало 2-го квартала 2022 г. (более оперативной статистики на сайте учреждения почему-то нет) активы ОАО «Банк развития Республики Беларусь» составляли примерно 15,8 млрд руб., нормативный капитал - свыше 2 млрд., объем кредитного портфеля - чуть более 9,5 млрд руб., прибыль за первый квартал - 36,8 млн. Достаточность нормативного капитала по методике Нацбанка оценивалась в 16,482% при нормативе не менее 10%.

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