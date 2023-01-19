Локализация производства в Беларуси составляет около 69%

В Минпроме рассказали об объемах производства импортозамещающей продукции и о 50 новых проектах, с помощью которых отечественная промышленность надеется справиться с проблемой импорта.

В 2022 году белорусские промышленные предприятия увеличили уровень локализации продукции на 5,1 процентного пункта - до 68,9%, а общий выпуск импортозамещающей продукции составил порядка 4,6 млрд долларов. Об этом сообщил заместитель министра промышленности Беларуси Алексей Козлов.

Как отмечается, локализация и импортозамещение являются сейчас одними из важнейших критериев оценки эффективности работы менеджмента предприятий. «До 2030 года Министерством промышленности запланирована реализация более 50 инвестиционных проектов, которые позволят организовать производства по всей территории республики», - заявил заместитель министра.

В частности, называются такие проекты: выпуск хромированных штоков для гидроцилиндров, силиконовых патрубков, тягово-сцепных устройств и развитие производства прессового оборудования и электродвигателей в Брестской области; создание производств ободьев колес, металлорежущего и вспомогательного инструмента, а также зубообрабатывающего оборудования в Витебской области; организация выпуска тяговых, энергоэффективных и специальных электродвигателей и мебели на металлическом каркасе в Могилевской области; производства тандемных мостов и коробок передач, систем ABS и EBS тормозного привода и другой продукции в Минске и т.д.

В рамках Союзной научно-технической программы «Интелавто», где с белорусской стороны участвуют 10 организаций, ведется подготовка к выпуску бортовых комплексов контроля параметров, взвешивания, систем управления, контроля, позиционирования, электронных компонентов светотехники и тормозов нового поколения, цифровых многофункциональных панелей приборов, коммуникационных платформ, помехозащищенных блоков спутниковой навигации.

Насколько эффективно будут реализованы эти проекты - судить сложно. В последнее время, кроме выпуска ноутбуков на «Горизонте» (причем, со значительной импортной составляющей) больших прорывов в создании новых высокотехнологичных производств у нас не было. Кроме того, отечественная промышленность в этом году испытывает определенные трудности в связи с потерей части рынков сбыта и поставками импортных узлов и комплектующих. В связи с этим по итогам 11 месяцев прошлого года (новых данных отечественная статистика пока не публиковала) объем промышленного производства в сопоставимых ценах составил лишь 94,4% к уровню января-ноября 2021-го. А в обрабатывающей промышленности снижение выпуска продукции достигло 6,5%.

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