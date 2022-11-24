Белорусская промышленность по-прежнему минусует почти на 6%

Хотя осенью ситуация в отрасли немного улучшилась, наша страна остается единственной в ЕАЭС, где отмечается снижение объемов производства.

В январе-октябре объем промышленного производства у нас в текущих ценах составил 138,8 млрд рублей, а в сопоставимых - 94,1% к уровню аналогичного периода прошлого года. При этом аналогичный показатель Евразийского экономического союза в целом по итогам третьего квартала - 100,3%. Во всех странах Союза, за исключением Беларуси, в промышленности наблюдается, хотя и разный по масштабам, но все-таки рост.

Как сообщает Белстат, за 10 месяцев отечественная промышленность сработала с минусом к январю-октябрю 2021-го в 5,9%. Это уже не такой большой разрыв, как в середине лета (в июле - 6,2%), что означает определенную стабилизацию в отрасли. Но справиться с последствиями потери ряда важных рынков и с логистическими проблемами предприятиям пока не удается, несмотря на значительный рост поставок в Россию, Китай и ряд других стран.

Как ни удивительно, белорусская промышленность пострадала в этом году значительно сильнее, чем российская, несмотря на гораздо более жесткие санкции, введенные против России и вооруженный конфликт, в котором эта страна участвует. По данным ЕЭК, российская промышленность в январе-сентябре выросла на 0,4% г/г, тогда как белорусская за тот же период упала на 6,1%. А в остальных государствах ЕАЭС наблюдался существенный рост: в Кыргызстане - на 16,6%, Армении - на 10%, Казахстане - на 2,1%.

Основные проблемы ожидаемо испытывает отечественная обрабатывающая отрасль (за 9 месяцев - «минус» 7,1%, за 10 - «минус» 6,8%). В первом полугодии эта цифра составляла 5%. Как видим, падение продолжалось и в третьем квартале, но в октябре его темпы снизились. В сегменте «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» по итогам квартала потери в объемах г/г составляли 1,4%, а за 10 месяцев - даже 1,6%. В сегменте «водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - «минус» 2% за 9 месяцев и «минус» 2,2% - за 10. То есть, если в обрабатывающей промышленности ситуация несколько улучшилась, то в других видах - наоборот. Только горнодобывающая промышленность в этом году стабильно работает с плюсом - 2,3% за январь-октябрь. Но и здесь в начале года ситуация была намного более благоприятной: +4,3% в апреле и +3,3% в мае.

В региональном разрезе промышленность показывает рост только в столице: +1,3% к январю-октябрю прошлого года. Все области за 10 месяцев минусуют: Брестская - на 0,8%, Гомельская - на 3,8%, Могилевская - на 4,8%, Витебская - на 5,8%, Гродненская - на 6,5%. А сомнительный рекорд здесь у Минской области, где промпроизводство просело на 15,8%.

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