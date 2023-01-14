Белстат обнародовал итоговую цифру по инфляции в 2022 году - 12,8%

Напомним, что на пике, в июле, она составляла 18,1% и с тех пор постоянно снижалась. Но все равно оказалась вдвое больше 6%, заложенных в официальный прогноз.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Беларуси в декабре 2022 г. к аналогичному периоду прошлого года составил 112,8%. Годовой рост цен на продовольственные товары - 13,8%, на непродовольственные - 13,7%, на услуги - 10%. А базовая инфляция, исключающая изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию административных и сезонных факторов, в итоге остановилась на отметке в 14%. Эту информацию приводит Национальный статистический комитет.

Что касается ситуации непосредственно в декабре, то к ноябрю в последнем месяце года цены в стране выросли на 0,4%. В том числе: на продтовары - на 0,7%, услуги - на 1,1%. А вот на непродовольственные товары в декабре отмечено снижение цен на 0,4%.

С учетом того, что на пике роста в прошлом году (это было в июле) годовая инфляция достигала 18,1%, а отдельные эксперты и даже некоторые рейтинговые агентства прогнозировали, что к концу года она может достигнуть 23-25%, итоговый результат можно считать более или менее терпимым. Хотя, даже несмотря на меры по административному сдерживанию роста цен, инфляция все-таки осталась двузначной и более чем вдвое перекрыла прогнозный параметр в 6%.

Кроме того, представители ряда авторитетных международных финансовых организаций считают, что административное давление на цены в прошлом году создает риск отложенного их роста в 2023-м. Напомним, что Указом №411 от 28 ноября 2022 г. «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2023 год» прогноз по ИПЦ установлен в размере 7-8%.

Теперь будем ожидать публикации данных по годовому ВВП. На 1 декабря он показывал снижение к 2021-му на 4,7% при годовом прогнозе +2,9%. Недавно во Всемирном банке заявили, что ВВП Беларуси в 2022-м снизится на 6,2%. Но, видимо, более реальными все же являются оценки ЕАБР и Fitch (от -4,5 до -5%). На 2023-й Указом №411 заложен рост валового продукта на 3,8%. Однако зарубежные эксперты не разделяют оптимизма белорусского правительства: во ВБ прогнозируют снижение ВВП на 2,3%, а в ЕАБР - незначительный рост на 0,3%.

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